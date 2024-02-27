«إريكسون» و«إي آند» تستكملان بنجاح تجربة شبكة النفاذ الراديوي السحابية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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نجحت «إريكسون»، بالشراكة مع «إي آند»، في إجراء مكالمة بيانات لشبكة الجيل الخامس باستخدام شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون بمختبر متخصص في الإمارات.

واستند إعداد هذا الاختبار إلى حل شبكة الجيل الخامس غير المستقلة لموجة حاملة متوسطة النطاق تبلغ 100 ميجا هرتز، على نظام راديو «Massive MIMO» متعدد المدخلات - متعدد المخرجات، وكانت وظيفة النطاق الأساسي لشبكة النفاذ الراديوي تعمل على أجهزة تجارية جاهزة للاستخدام مدعومة بمسرع وظيفة محددة للأجهزة.

وتم إجراء تجربة شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023 في دبي، وأظهرت نتائج التجربة أن حل إريكسون لشبكة النفاذ الراديوي السحابية يلبي توجهات إي آند الإمارات من ناحية الأداء لدعم خطة تطوير شبكة الجيل الخامس الخاصة بها.

مواكبة المستقبل

وقال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في إي آند الإمارات: «نتشارك الرؤى ذاتها مع شريكنا إريكسون في تقديم شبكة عالمية المستوى باستخدام أحدث الحلول في صناعة الاتصالات لتوفير تجربة متميزة لعملائنا، ويمثل هذا الإنجاز الجديد خطوة مهمة في المسيرة الاستثنائية لتطوير شبكة الجيل الخامس في إي آند، إذ يسهم هذا الإنجاز في دعم التزامنا تقديم خدمات الاتصال عالية الجودة وتمكين عملائنا من مواكبة المستقبل بأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية».

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