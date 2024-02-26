260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تنجح في جمع 5.4 مليارات درهم خلال 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توسعها في عام 2023 لتضم أكثر من 260 شركة ناشئة نجحت معاً في جمع 5.4 مليارات درهم من رأس المال المُخاطر، وذلك منذ إطلاق المنظومة قبل 5 سنوات.

وتمكّن مجتمع الشركات الناشئة في Hub71 من إيجاد أكثر من 1,100 وظيفة في أبوظبي، وحقّق إيرادات بقيمة 3.5 مليارات درهم، وأنجز خلال العامين الماضيين 118 صفقة مع الشركات بقيمة 658 مليون درهم.

وتمثل اليوم شركات Hub71 الناشئة 22 قطاعاً مختلفاً، بقيادة ما يزيد على 320 رائد أعمال من 54 جنسية أسسوا عملياتهم في أبوظبي بهدف تحقيق مزيد من النمو في أعمالهم، والتوسع بنطاقها على المستوى الدولي.

وتلقت منظومة التكنولوجيا العالمية 2781 طلباً من أنحاء العالم للانضمام إلى برامج Hub71، بزيادة نسبتها 100 % عن العام السابق، وضمّت إلى مجتمعها 38 شركة ناشئة، كما سجلت التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في عام 2023، بما في ذلك المجموعتان 12 و13 اللتان انضمتا إلى Hub71 مؤخراً، زيادة بقيمة 900 مليون درهم.

وقامت Hub71 بتسهيل الصفقات التجارية مع الشركات الناشئة ما أسهم في توقيع 77 صفقة مع الشركات خلال عام 2023 بقيمة بلغت 494 مليون درهم، ووصلت نسبة الصفقات الموقّعة منها مع شركاء Hub71 إلى 42 %، بقيمة 150 مليون درهم.

وبالتوازي مع تصنيف أبوظبي كأسرع منظومات الشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت Hub71 العديد من المستجدات المهمة شملت تطوير قطاعاتها ذات الأولوية بما يتلاءم مع الطموحات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومعالجة التحديات العالمية، حيث أطلقت منظومتين متخصصتين جديدتين هما Hub71+ Digital Assets، لتمكين قدرات تكنولوجيا الويب 3 والأصول الرقمية، ومنظومة Hub71+ ClimateTech التي أُطلقت خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للدول الأطراف المعنية بتغير المناخ «كوب 28» لدعم الشركات الناشئة في تطوير تكنولوجيا مستدامة تسهم في الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وفي إطار جهودها الهادفة إلى تزويد الشركات الناشئة في كل منظومة متخصصة بما تحتاجه من الموارد والإرشاد والتوجيه، أبرمت Hub71 شراكة مع «نيو إنرجي نيكسوس» (NEX)، النظام العالمي الرائد للصناديق والمسرّعات التي تدعم رواد الأعمال في الطاقة النظيفة، بصفته مشغلاً لبرنامج Hub71+ ClimateTech.

ولدى منظومة Hub71+ Digital Assets أيضاً شركة رأس مال مُخاطر للأصول الرقمية المتخصصة، Elixir Capital، كمشغّل للبرنامج يعمل على تعزيز تأثير المنظومة.

من جهة أخرى، ضمّت منظومة Hub71+ Digital Assets في عامها الافتتاحي 16 شركة ناشئة وقع عليها الاختيار من بين أكثر من 2000 طلب للانضمام.

كما نجحت منظومة Hub71+ Digital Assets في تجربة Sui Founder Hub71 Experience، والتي استضافت فعالية لمجتمع الأصول الرقمية ضمّت 300 مشارك، ونظمت لقاءات أخرى موجهة للشركاء.



شهادة حية

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «يتوجه تركيزنا في منظومة التكنولوجيا الرائدة في أبوظبي اليوم على إحداث أثر دائم على رواد الأعمال والاقتصاد في أبوظبي، وتعتبر رحلة Hub71 المذهلة، ونجاحات مجتمعنا الحيوي على مدى السنوات الخمس الماضية، شهادة حية على حكمة قيادتنا الرشيدة بتحويل أبوظبي إلى مركز عالمي لشركات التكنولوجيا الرائدة».

وأضاف: «مع دخولنا عام 2024، نواصل مهمتنا الرائدة في تقديم برامج مبتكرة ومبادرات استراتيجية تجذب المواهب والمهارات العالية ونسعى في إطار ذلك إلى توفير دعم غير مسبوق لأصحاب الأفكار الرائدة من خلال شركائنا، وبرامجنا ومبادراتنا، وتوفير بيئة عمل مواتية لشركات التكنولوجيا العالمية تساعدها على النمو والازدهار، ومن خلال جهودنا المتواصلة لرعاية اقتصاد الشركات الناشئة، سنسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي منارة للابتكار في مجال ريادة الأعمال».

وخلال فعالية إطلاق تقرير الأثر التي تنظمها سنوياً، كشفت Hub71، اليوم عن الأسماء الجديدة لبرامجها وهي Initiate وAccess وBright، والتي تم تصميم كل منها لدعم الشركات الناشئة خلال مرحلة معينة من مراحل نموها.

‏Initiate وهو برنامج شامل يضم متخصصين في بناء المشاريع لتطوير شركات ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا، ويسعى إلى تأهيل المزيد من المتخصصين في بناء المشاريع لدعم رواد الأعمال، من خلال تزويدهم بأفكار قابلة للتطبيق للتحقق من صحة منتجاتهم، وابتكار منتجات مناسبة للسوق، وتحويل الأفكار إلى أعمال ناجحة.

وبمجرد نجاح الشركات الناشئة في إكمال برنامج Initiate، ستصبح مؤهلة للانضمام إلى البرنامج التالي Access وهو الاسم الجديد لبرنامج بناء الشركات الذي قامت Hub71 بتجديده مؤخراً.

وتحصل الشركات الناشئة بين مرحلتي التمويل الأولي والفئة «أ» على باقة دعم شاملة تتضمن 250 ألف درهم من الحوافز العينية و250 ألف درهم نقداً مقابل حصة من الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الناشئة ذات الأداء العالي الحصول على زيادة تصل إلى 250 ألف درهم مقابل المزيد من حصص الأسهم بعد عام واحد.

وتحظى الشركات الناشئة التي تنضم إلى برنامج Access بإمكانية الوصول إلى مجتمع نشيط لريادة الأعمال ما يتيح أمام المؤسسين فرصة الاستفادة من شبكة واسعة تضم أكثر من 160 جهة مختلفة من الشركات وشركاء الاستثمار والهيئات الحكومية، لتمكين استفادتهم من سوق أبوظبي الفريدة والمصممة لتعزيز قدرات الشركات الواعدة عالية الأداء.



‏Bright وهو البرنامج الجديد من Hub71 وتديره شركة SG Hypergrowth، وهو مخصص للشركات الناشئة عالية الأداء في برنامج Access، لتمكينها من مواصلة رحلة نموها انطلاقاً من أبوظبي ووصولاً إلى أنحاء العالم.

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