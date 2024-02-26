«دي بي ورلد» تتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بموانئها

المصدر: أبوظبي / دبي - البيان

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وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة العالمية العاملة في مجال الطاقة النظيفة، لاستكشاف وتنفيذ أنظمة الطاقة المتجددة عبر عمليات الموانئ التابعة لمحفظة موانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الاستخدام واسع النطاق للطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات ضمن سلاسل التوريد الدولية لموانئ دبي العالمية. وعلى مدار ثلاث سنوات ضمن هذه الاتفاقية، ستتعاون مجموعة موانئ دبي العالمية و«مصدر» لتحديد المواقع المثالية للاستخدام المحتمل لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية، مع التركيز في المرحلة الأولى على المملكة العربية السعودية والسنغال وجمهورية مصر العربية.

وتسعى الشراكة إلى تسريع عملية استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في سلاسل التوريد التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية من خلال تبادل المعرفة في مجال الأطر التنظيمية ومواجهة التحديات الأخرى، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تمثل شراكتنا مع مصدر خطوة مهمة إلى الأمام ضمن التزامنا بالعمليات المستدامة في موانئنا ومحطاتنا. ومن خلال استكشاف حلول الطاقة المتجددة، نهدف إلى تقليل بصمتنا الكربونية وإحداث تغيير إيجابي في قطاع سلاسل التوريد».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»:«تقود «مصدر» ومجموعة موانئ دبي العالمية الطريق في مجال إزالة الكربون من عمليات الموانئ وسلاسل التوريد في المجموعة، بهدف استكشاف جميع الخيارات وتحقيق التقدم في تطوير واستخدام أنظمة الطاقة وتخزين الطاقة المتجددة في القطاعات الحرجة. وبعد نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات، من الضروري أن نتخذ الإجراءات اللازمة لدفع التحوّل العالمي في مجال الطاقة نحو مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.»

وتعتبر «مصدر» الشركة المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتعمل الشركة على تطوير واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

وباعتبارها مزودًا رائدًا لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية تعاونها مع رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة بشأن المناخ. وتشمل تلك الإجراءات الاستفادة من نطاق وتأثير مجموعة موانئ دبي العالمية التي تتواجد في 75 دولة حول العالم وتعزيز جهود القطاع لتطوير حلول مؤثرة وطويلة المدى تدعم أجندة المناخ العالمية.

وتعمل مجموعة موانئ دبي العالمية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين - من شركات الخدمات اللوجستية والمنظمات غير الحكومية والحكومات وأصحاب البضائع - لعرض التقنيات والحلول الجديدة وتبادل الأفكار بهدف التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي وبناء المرونة، إضافة إلى دفع التحوّل في مجال الطاقة وتشجيع الإشراف البيئي مع ضمان استمرار التدفق التجاري حول العالم.

الجدير بالذكر أن جهود إزالة الكربون تُعد محوراً أساسياً في أعمال مجموعة موانئ دبي العالمية، وتلتزم المجموعة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع مبادرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «السباق نحو الصفر» ومبادرة الإمارات العربية المتحدة لصافي الكربون بحلول عام 2050.

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