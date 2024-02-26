عبدالله بن طوق: نتوقع زيادة نشاط اقتصاد الإمارات بعد مغادرة «القائمة الرمادية»

المصدر: دبي - بلومبرغ

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توقع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد زيادة نشاط التجارة والأعمال والانفتاح في الإمارات، بعد الخروج من القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي (فاتف).

وأشار في مقابلة مع قناة بلومبيرغ إلى أن الدولة طالما ركزت على بناء القدرات وتطوير الكفاءات، والتأكد من عمل الحكومة بأكملها بشكل متضافر للخروج من القائمة، مبيناً أن الدولة تعتزم زيادة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأنها وقعت 45 طلباً حتى الآن.

وتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بين 4% و5% خلال العام الجاري مع مواجهة بعض التحديات الضئيلة، لافتاً إلى تزايد قوة الدرهم الإماراتي بفضل ربطه بالدولار الأمريكي.

وذكر أن الدولة تستهدف تواجد مليون شركة خلال الأعوام السبعة المقبلة، لافتاً إلى أنها تسعى إلى زيادة المعروض العقاري في السوق خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلنت خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية التابعة لها، وذلك بعد استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها.

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