فرق دبي 10 إكس تستعرض سير المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة

المصدر: البيان

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اجتمع رؤساء وأعضاء فرق "دبي 10X" من مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة والتي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف استعراض سير هذه المشاريع التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي استضافته "مؤسسة دبي للمستقبل" الخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشاريع بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى تحديد آليات العمل المشترع لتسريع مراحل التنفيذ والإنجاز.

وتتضمن حزمة المشاريع المعتمدة في المرحلة الثلاثة لمبادرة "دبي 10X" مشاريع مبتكرة لتحسين جودة حياة السكان والزوار، وتطوير تجربة طيران المسافرين، وتعزيز الصحة لأفراد المجتمع، ستسهم بتعزيز ريادة دبي في تطوير العمل الحكومي عبر تبني أفكار مستقبلة وغير تقليدية.

وشملت قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى طيران الإمارات، واتصالات.

مطر الطاير: مبادرة "دبي 10X" تترجم رؤية القيادة في استدامة مسيرة الإنجازات النوعية والرائدة

ومن جهته أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مبادرة "دبي 10X" تترجم رؤية القيادة الرشيدة في استدامة مسيرة الإنجازات النوعية والرائدة التي حققتها إمارة دبي، كما تجسد التعاون بين هيئات ومؤسسات حكومة دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بضرورة تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وطرح أفكار وحلول مبتكرة لتكون دبي دائماً في صدارة مدن العالم.

الكتبي: مبادرة "10X" تسهم بجعل دبي في طليعة مدن العالم وفي مقدمة السباق نحو المستقبل

ومن جهته قال سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لمستقبل دبي أسست لفكر جديد وأساليب أداء استثنائية ومقومات نجاح، تكمن جميعها في كلمة سموه المأثورة التي أكد فيها: "أن المستقبل لا يأتي إلينا بل نستشرفه ونبتكر تقنياته"، مشيراً إلى أن مبادرة "10X" تسهم بجعل دبي في طليعة مدن العالم، وفي مقدمة السباق نحو المستقبل، في مختلف المجالات ومنها مجال الصحة، الذي يشكل جزءاً رئيساً من هذا المستقبل.

سوزان العناني: نهدف من خلال مشاركتنا في المبادرة إلى إحداث ثورة في قطاع الطيران وتعزيز الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية

وقالت سعادة المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: تعكس مبادرة "دبي 10X" إيمان قيادتنا بأهمية تعزيز وتوظيف الإمكانيات والقدرات لتحويل ما كان يبدو مستحيلاً في السابق إلى واقع حقيقي تمهيداً لمستقبل يأخذنا إلى آفاق جديدة". وأضافت: "نهدف من خلال مشاركتنا في المبادرة إلى إحداث ثورة في قطاع الطيران وتعزيز الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية وتجاوز المعايير التقليدية لتصميم مسار قطاع الطيران في المستقبل".

خلفان جمعة بلهول: المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" ستحقق نقلة نوعية في سباق دبي المستمر نحو ريادة المستقبل

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: " تجسد مبادرة "دبي 10X" روح التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وتعكس حرص القيادة على تشجيع الأفكار الإبداعية، ودعم كافة المبادرات التشاركية الهادفة إلى تصميم مستقبل العمل الحكومي في دبي، وتنمية مختلف القطاعات الحيوية، وضمان جودة حياة أفراد المجتمع.

وأكد خلفان جمعة بلهول أن المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" ستحقق نقلة نوعية في سباق دبي المستمر نحو ريادة المستقبل، وتبني منهجية استباقية تجعل من القطاع الحكومي في دبي الأفضل استعداداً على مستوى العالم عبر اغتنام الفرص الواعدة وتبني ثقافة الابتكار في العمل الحكومي.

ريادة دبي في العمل الحكومي

جدير بالذكر أن مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017 أسهمت بتطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق خارجة عن الأطر التقليدية، وإيجاد حلول لمختلف التحديات بما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي، فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي على تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول.

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