24.6 % زيادة متوقعة في تدفق الأثرياء على الإمارات 2025

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت «تيراسيل بروبرتيز»، الشركة العاملة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، أن تشهد الإمارات زيادة بنسبة 24.6% في تدفق أصحاب الملاءات المالية العالية بحلول عام 2025.

ووفقاً لأوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل، فإن هذه الزيادة ستسهم في الارتقاء بقطاع العقارات فائقة الفخامة في الإمارات إلى آفاق جديدة.

وشهد عام 2023 انخفاضاً في المعروض من الوحدات الفخمة وفائقة الفخامة المتوفرة ضمن المواقع المتميزة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لتسجل مستويات قياسية بالنسبة للفلل وشقق البنتهاوس في الإمارات. ووفقاً لتحليلات خبراء القطاع، فإنه يتوجب على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في العقارات الفاخرة البحث ضمن المواقع المتميزة، مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وغيرها، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 5% في العام الجاري.

وتبرز منطقة دبي هيلز بوصفها واحدة من المناطق المميزة التي تشجع على الاستثمار فيها، لا سيما بعد أن حقق مشروع ذا إمبريال الفاخر في شهر ديسمبر الماضي الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربع في عقار غير مطل على الواجهة البحرية للخليج العربي. كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز قطاع العقارات الفاخرة في دبي، والذي يساعد بدوره على تحقيق التوقعات التي تشير إلى توسع سوق العقارات بشكل عام في دبي بنسبة 15% العام الجاري.

وقال أوجوال: «لطالما ارتبط اسم دبي بالفخامة والتميز، وانعكس ذلك من خلال تدفق أصحاب الملاءة المالية العالية في السنوات الماضية. كما ساهم هؤلاء الأفراد بشكل كبير في الاستثمار في المشهد العقاري في دبي، مما أدى إلى انتعاش السوق والاقتصاد بشكل عام في فترة ما بعد جائحة كورونا. ويمكن للمطورين الذين يركزون على الابتكار وضع معايير جديدة ترتقي بمفهوم نمط الحياة الفاخرة، وذلك من خلال التصميم المبتكر والاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم بشكل رئيسي في تحقيق النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات».

وأردف: «حصلت دبي على المركز الخامس عالمياً من حيث أكبر عدد من المنازل التي تم بيع كل منها مقابل 25 مليون دولار أمريكي أو أكثر في عام 2023. ويتوجب على المطورين العقاريين مواصلة تقديم الأفكار الرائدة لاستقطاب نخبة العملاء من جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة للاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز