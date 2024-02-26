شراكة بين «سكاي واردز طيران الإمارات» و«فيزا العالمية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي لمكافأة الولاء الحائز جوائز، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع فيزا العالمية، الشركة العاملة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في طيران الإمارات وفيزا.

وسوف تسهم الشراكة الجديدة مع فيزا في تعزيز التعاون بين برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» وشركاء إصدار البطاقات ذات العلامة التجارية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمكين البرنامج من العمل بالتعاون الوثيق مع شركائه واتخاذ القرارات المستندة للبيانات، وتحسين الرقمنة والابتكار، وزيادة فرص الحصول على مزيد من المكافآت والمنتجات على عروض بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة المتميزة مع فيزا، إذ ستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في توفير قيمة مضافة لأعضاء برنامجنا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستعزز تعاوننا مع شركائنا المصرفيين في المنطقة، ما يشكل إنجازاً بارزاً لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات الذي يواصل تعزيز ريادته للقطاع من خلال التجارب والمنتجات الرقمية المبتكرة».

المدفوعات الرقمية

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: «تعد هذه الاتفاقية الحصرية لسنوات عدة مع سكاي واردز طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر الصفقات من نوعها على مستوى العالم والأكبر من حيث الحجم في المنطقة، بمثابة شهادة على ريادة فيزا العالمية في العلامات التجارية المشتركة للسفر، كما تعد معلماً بارزاً في رحلتنا لتعزيز تجربة الدفع للمسافرين في جميع أنحاء العالم. لقد كشفت دراستنا لنوايا السفر العالمية، هنا في دولة الإمارات، أن 70% من المسافرين إلى الخارج يعتبرون المدفوعات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من تجربة سفر آمنة ومجزية. وتعد هذه الشراكة واسعة النطاق خطوة نحو تلبية هذه الحاجة، ويسعدنا أن نحظى بهذه الفرصة للعمل مع طيران الإمارات في تقديم تجارب جديدة لحاملي بطاقات فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».

ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تسهم في دفع النمو لكلا العلامتين التجاريتين، وزيادة الاستثمارات في برنامج العلامة التجارية المشتركة، وفتح فرص جديدة لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات للعمل بشكل وثيق مع الشركاء الماليين في المنطقة. وسوف يستفيد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من المكافآت والمزايا الشخصية من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والتكنولوجيا والموارد.

كسب أميال

ويستمتع حاملو بطاقات فيزا سكاي واردز طيران الإمارات المشتركة، برحلة أفضل وعروض حصرية تتضمن فرص كسب أميال بشكل أسرع، وعروض ترويجية شخصية، وتجارب أخرى مصممة تناسب اختيارات الأعضاء.

يذكر أن سكاي واردز طيران الإمارات أحد برامج مكافأة الولاء الأعلى قيمة وتقديراً في العالم، ويتجاوز عدد أعضائه الآن 30 مليوناً حول العالم. ويوفر البرنامج أربع فئات من العضوية، هي الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تتمتع كل فئة بامتيازات حصرية، تتضمن: ترقيات فورية على الرحلات، وأولوية إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، وإمكانية اختيار المقعد مجاناً، ووزن إضافي للأمتعة، وعروض خاصة (نقد + أميال)، وخدمة واي فاي مجانية على متن الطائرة.

ونال برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» أكثر من 50 جائزة منذ إطلاقه، بفضل عروضه المبتكرة ذات المستوى العالمي، وتوج أخيراً بجائزة «الأفضل في القدرة على الكسب والإنفاق» في حفل جوائز المسافر الدائم لعام 2023، وجائزة «برنامج المكافآت الرائد في العالم» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2023، وهي الجائزة التي استأثر بها البرنامج في الأعوام العشرة الماضية من أصل 12 عاماً.

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