«تيكوم» تبرم شراكة مع «في إف إس جلوبال» لتسهيل ممارسة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع «في إف إس جلوبال» VFS Global الشركة العالمية المتخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، وذلك لتقديم خدمات إنجاز معاملات التأشيرات وتصديق الوثائق حصراً لعملاء مجموعة تيكوم البالغ عددهم أكثر من 11 ألف عميل من نخبة الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها ما يزيد عن 124 ألف موظف متخصص.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، سيتمكن كافة عملاء مجموعة تيكوم من خلال منصّة axs الرقمية الحائزة على جوائز والتابعة للمجموعة من الوصول إلى أبرز خدمات شركة «في إف إس جلوبال» بكل يسر وسهولة، بما يعزز سهولة مزاولة الأعمال التجارية ويثري التجربة المتميزة للعملاء من قبل منصّة axs التي تتيح إمكانية الوصول أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية تحت مظلة واحدة. وتشمل مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة ومجمع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

حضر توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية كلّ من أحمد المهيري، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – خدمات الأعمال، وبراناف سينها، رئيس خدمات الجوازات والمصادقة والتدقيق وخدمات المواطنين لدى شركة «في إف إس جلوبال»، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات من الطرفين.

وقال أحمد المهيري: «تأتي الشراكة الإستراتيجية مع شركة»في إف إس جلوبال«العالمية ضمن جهود مجموعة تيكوم الرامية لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومرنة مدعومة ببنية تحتية رقمية ومتطورة بهدف تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال وتمكين الشركات والمواهب من التطور والنمو. كما تعكس الشراكة التزام مجموعة تيكوم بمواكبة التحوّل الرقمي وضمان رحلة متميزة للعملاء حيث تؤدي منصّة axs الرقمية دوراً بارزاً في تعزيز سهولة مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب إلى إمارة دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال براناف سينها: «يسرّنا أن نتعاون مع مجموعة تيكوم لتوفير هذا الحلّ الفريد من نوعه. نحن على ثقة تامة بأنّ هذه الخدمة الجديدة ستعود بفائدة مضاعفة على الموظفين العاملين في مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم وأصحاب الشركات القائمة فيها على حدّ سواء انطلاقاً من كوننا شركة قائمة على حلول رقمية مبتكرة تسعى دائماً إلى تطوير نموذج أعمالها ودعمه بحلول أكثر كفاءة وأماناً».

وفي إطار الاتفاقية الموقّعة، ستقوم منصّة axs الرقمية بتسهيل عمليات تصديق الوثائق من خلال شركة «في إف إس جلوبال»، وذلك عبر تلقّي الوثائق من أكثر من 70 دولة، بما في ذلك دول منطقة شنغن والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والصين وأستراليا وكندا. وسوف تتيح هذه الخدمة للمتقدّمين بطلبات التأشيرة الحصول على تصريح دخول لمدة 90 يوماً، وذلك للبدء بالعمل في دولة الإمارات بينما تُستكمل إجراءات التصديق على الأوراق الرسمية المطلوبة. وبذلك، سوف يحصل الأفراد على خدمات تصديق الوثائق وتوثيقها قانونياً وترجمتها، مثل الشهادات التعليمية وشهادات الزواج وشهادات الميلاد والتراخيص التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقدّم شركة «في إف إس جلوبال» خدمة «التأشيرة على عتبة دارك» للعملاء المتواجدين ضمن مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من تجربة سفرهم تجربة سلسة ومريحة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة «في إف إس جلوبال» تقدّم خدماتها من مقرّها في دبي وهي شريك موثوق لعدد 67 عميلاً من الحكومات، وتدير شبكة عالمية تضمّ أكثر من 3353 مركزاً لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة في 149 دولة حول العالم.

وأطلقت مجموعة تيكوم منصّة axs الرقمية في عام 2014، لتسهيل عملية تقديم أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية تحت مظلة واحدة، بما في ذلك منح التراخيص وإنجاز معاملات التأشيرات. وتوفر هذه الخدمة لعملاء مجموعة تيكوم وصولاً سهلاً إلى منصة رقمية ومراكز خدمة عملاء تلبي جميع احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.

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