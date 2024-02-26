24.5 مليون درهم توزيعات «المال كابيتال ريت» عن 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 12.252 مليون درهم، عن النصف الثاني من عام 2023. ويصل هذا المبلغ، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة في أغسطس 2023، إلى 24.5 مليون درهم للعام بأكمله، أي 7 فلوس لكل وحدة (تمثل 7%). وسيقوم الصندوق بدفع الأرباح الثانية والأخيرة لحاملي الوحدات المسجلين اعتباراً من تاريخ 4 مارس 2024، مع تحديد تاريخ التسوية في تاريخ 29 فبراير 2024.

ويتيح صندوق المال كابيتال ريت للمستثمرين فئة أصول طويلة الأمد ذات أسس قوية من خلال استراتيجية استثمارية في القطاعات عالية الأداء مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي. ويعمل الصندوق على توفير الدخل الثابت وزيادة رأس المال على المدى الطويل وتعزيز تنويع الأصول لمالكي الوحدات. ومع نهاية عام 2023، استحوذ «المال كابيتال ريت» على حرم مدرسي في عجمان واثنين في الشارقة، تديرهما مجموعة مدارس الشعلة ومجموعة جيمس للتعليم على التوالي.

ومن حيث الأداء المالي للأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حقق صندوق المال كابيتال ريت صافي دخل عقاري قدره 44.8 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 93.6% مقارنة بالأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. يعزى ذلك إلى زيادة تنويع المحفظة من خلال الاستثمار في الأصول التعليمية عالية المستوى. حقق الصندوق صافي ربح محقق (قبل إعادة تقييم العقارات) قدره 24.7 مليون للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (مقابل 18.9 مليون درهم في الأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022).

ونما إجمالي أصول الصندوق إلى 624 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023 من 355.3 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022. بلغت قيمة العقارات الاستثمارية 578 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023 (مقابل 301 مليون درهم، في 31 ديسمبر 2022). وتدل هذه النتائج على مكانة الصندوق المالية القوية.

ومنذ إطلاق وإدراج الصندوق في سوق دبي المالي في يناير 2021، عمل المال كابيتال ريت على زيادة محفظة أصوله من خلال الاستحواذ على أصول تعليمية مدرة للدخل داخل دولة الإمارات. ويهدف إصدار حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين الذي تم الإعلان عنه في 5 فبراير 2024 إلى جمع 440 مليون درهم كحد أقصى، ويدل على نجاح استراتيجية «المال كابيتال ريت» التي تتمثل بصنع القيمة للمساهمين عبر توفير استثمارات استراتيجية مجدية. ومما لا شك فيه أن زيادة رأس المال الناتجة عن إصدار حقوق الأولوية الجديدة سوف تعزز محفظة الصندوق وتساهم في تنويعها، من خلال الاستحواذ على أصول استراتيجية عالية الإمكانات في قطاعات محددة، كما سوف تدعم الاستقرار المالي للصندوق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والربحية المتسقة والثابتة للمساهمين.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يسرنا الإعلان عن الأداء القوي الذي قدمه صندوق المال كابيتال ريت للسنة المالية 2023 بالتزامن مع ازدهار أسواق العقارات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس الإعلان عن زيادة توزيعات الأرباح وإصدار حقوق الأولوية، الأداء المتمكن للصندوق ومسار النمو الإيجابي للشركة هذا العام».

وأضاف: «بالرغم من إلمام مجلس الإدارة والفريق الإداري بالظروف الجيوسياسية الحالية، فما زلنا متفائلين بشأن أداء الصندوق لعام 2024، مما يعزز التزامنا باستراتيجيتنا الاستثمارية لتنويع المحفظة لتشمل قطاعات جديدة مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي بهدف تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين وأصحاب المصلحة في صندوق المال كابيتال ريت».

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