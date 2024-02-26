تكريم الفائز بالمجموعة الأولى من برنامج مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت واحة دبي للسيليكون و«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، بالتعاون مع شركة «جلوبال جروث هاب» العروض التوضيحية ضمن برنامج مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»، في واحة دبي للسيليكون.

وجرى تكريم الفريق الفائز «أوثالو»، القادم من أوسلو، خلال حفل ختامي للبرنامج المكثف الذي شاركت فيه 12 شركة ناشئة مبتكرة لمدة 5 أسابيع مكثفة تلاها شهر من دروس التصميم والأعمال، وشكّلت المجموعة الأولى من البرنامج.

وتعاونت فرق من أوسلو ولندن والقدس وبوسطن ودبي على تطوير تقنيات مبتكرة تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية المتسارعة في البيئات الحضرية، مثل المياه والمناخ والأمن الغذائي والطاقة. وشكل البرنامج منصة للفرق المشاركة لعرض أفكارهم الرائدة للمستثمرين والشركات والهيئات الحكومية المحلية.

وقال جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «نجحت المجموعة الأولى بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لعرض حلول مبتكرة لسلسلة من التحديات البيئية والتجارية المشتركة، ما يعكس مدى التزامنا في الواحة باستقطاب وتنمية المواهب والعقول والتكنولوجيا والمعرفة، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040. ويسر الواحة مساندة هذه الفرق ضمن رحلة تطورها، ودعم نموها، والاطلاع على المخرجات النهائية التي قدمتها».

وحصل فريق «أوثالو» الفائز على استثمار قيمته 200,000 دولار كجزء من جائزته. وتعالج تقنيتهم المبتكرة أزمة النفايات البلاستيكية، وتعيد توظيفها في بناء منازل لمجتمعات تعتبر من الأكثر حرماناً حول العالم. وقال فرانك كاتو، مؤسس «أوثالو»: «لطالما رأينا دولة الإمارات ممكّناً كبيراً لنمونا حول العالم، ويسعدنا نقل تقنيتنا إلى العالم من هنا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز