1000 علامة تجارية و200 قارب بمعرض دبي العالمي للقوارب 2024

المصدر: دبي - البيان

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يعود معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط، إلى دبي هاربر بين 28 فبراير و3 مارس المقبل، وتركز دورة هذا العام على تشجيع بناة اليخوت الفاخرة، والقوارب الراقية على مواصلة اعتماد ممارسات الاستدامة، في ظل الإقبال المتزايد للعملاء الأثرياء حول العالم على شراء اليخوت الفاخرة، والتوقعات التي تشير إلى نمو سوق اليخوت، لتصل قيمتها إلى 13 مليار دولار.

ويستضيف معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة، بالإضافة إلى استعراض 200 قارب، بما فيها إطلاق نحو 50 قارباً إقليمياً وعالمياً، كما يحتضن المعرض مجموعة من أنشطة الرياضات المائية الشائقة، والمناطق المخصصة للأطفال، ومسابقة لصيد الأسماك، ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات، والفعاليات الترفيهية الحية، بما يضمن أجمل الأوقات الممتعة لجميع أفراد العائلة والزوار من عشاق الحياة البحرية.

ويتولى مركز دبي التجاري العالمي تنظيم معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يستمر على مدار خمسة أيام، ويعتبر من أبرز الفعاليات العالمية في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة، حيث يؤدي دوراً محورياً في تثقيف أفراد المجتمع، وتعزيز ارتباطهم بالقطاع البحري، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مثالية للعيش والعمل والترفيه والزيارة.

كما يقام المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية غداً في ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، ويستضيف نخبة من المتحدثين، الذين يؤكدون مجتمعين أن أحواض بناء السفن، التي تعتمد ممارسات التصنيع المستدام تنسجم تماماً مع قيم الجيل الجديد من مالكي القوارب المهتمين بالبيئة، كما تستقطب في الوقت نفسه المشترين للمرة الأولى.

وبالتالي من المتوقع خلال السنوات المقبلة أن يرتفع عدد القوارب الكهربائية والسفن المزودة بأنظمة الدفع الهجينة في مناطق السياحة البحرية، بما فيها مشروع مَشدّ دبي، أحد أكبر مشاريع تطوير الشعاب المرجانية في العالم، والذي تم إطلاقه عام 2019، ومن المقرر أن يشغل مساحة 600 متر مربع من ساحل دبي.

وقال إريك ألتهاوس، الشريك الإداري والوسيط الأول لشركة ألتهاوس لليخوت، وهي شركة وساطة لليخوت الفاخرة: «إن اليخوت الصديقة للبيئة هي الخيار الأول لدى مالكي اليخوت الجدد، انطلاقاً من رغبتهم بخفض تأثيراتهم السلبية على البيئة، كما يسعى مالكو اليخوت من الشباب الواعدين إلى استكشاف العالم بشكل أوسع، وخوض مغامرات جديدة في أماكن نائية.

ويعد المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية بمثابة الإعلان الرسمي لمعرض دبي العالمي للقوارب، حيث يستضيف أكثر من 250 شخصية من أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء العالم.

وقد أعلنت شركات وساطة اليخوت عن تسجيل مبيعات قياسية لليخوت الفاخرة، خلال عام 2023، في حين كشفت فورتشن بيزنس إنسايتس، المتخصصة في أبحاث السوق، عن توقعاتها بأن يتضاعف حجم سوق اليخوت الفاخرة العالمية، خلال السنوات الـ8 المقبلة، مع وصول الإيرادات السنوية للسوق إلى 13.6 مليار دولار، بحلول عام 2030.

وبدورها قالت الدكتورة مريم نصراوي، مديرة البحث والتطوير لدى شركة كرومامي لتكنولوجيا النانو المخصصة للهواء والأسطح، والتي تشارك في جلسة حوارية حول دور التكنولوجيا في تحول قطاع اليخوت الفاخرة: «إن التقنيات المتطورة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أجندة الاستدامة في قطاع اليخوت الفاخرة.

وتشارك فيجن أيان، الرئيس التنفيذي لميناء غلَطة بورت إسطنبول ومنظمة ميدكروز، أكبر جمعية عالمية للموانئ، والتي تمثل أكثر من 150 ميناء، ضمن 22 دولة، في جلسة حوارية ضمن المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية للبحث في النمو السريع لمنطقة الخليج العربي ومكانتها المتنامية بوصفها عاصمة عالمية لليخوت.

وتلعب المبادرات الحكومية المستدامة دوراً مهماً في تسريع هذا النمو، وفي مقدمتها مشروع مشدّ دبي، أكبر مشاريع الشعاب المرجانية في العالم. وأوضحت فيجن أيان أن مشروع مشدّ دبي يأتي «ثمرة تعاون رائع بين العديد من الأطراف»، حيث يشجع الزوار للتعرف أكثر على الثقافة المحلية، واستكشاف مختلف الجوانب المذهلة لهذه الوجهة.

مشاركة

كما تشمل قائمة أبرز الأسماء المشاركة في المؤتمر عبير الشعالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى جلف كرافت المتخصصة بتصنيع القوارب في الإمارات؛ وغيرمو كانيلاس فيرز، رئيس إدارة الأصول لمشروع نيوم، إلى جانب يوسف لوتاه، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

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