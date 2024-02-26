جمعية المحاسبين تحتفي بتخريج 133 من حملة الزمالة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أمس، بتخريج 133 فرداً من حملة الزمالة الإماراتية في فندق أنانتاريا داون بدبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسيف المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأثنى عبد الله آل صالح في كلمته خلال الحفل، على جهود الجمعية، وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في الإمارات، والارتقاء بها في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد، وحرصها على مواكبة كافة التطورات والسياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار قوانين جديدة، تسهم في زيادة نسبة التوطين، كما تتيح كامل الملكية لغير المقيمين من المحاسبين والمدققين، ووضعت تسهيلات لجميع التخصصات لمزاولة المهنة، على أن يحصل المتقدم للمحاسب الضريبي والخبير المحاسبي على ما لا يقل عن 15 ساعة متخصصة.

من جهته، قال سيف المهيري إن الجمعية من خلال هذا الملتقى، تهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة، وتدقيق الحسابات في الدولة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، موجهاً الشكر والامتنان لمعالي وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، على الدعم الدائم للجمعية ومبادراتها، مشيراً إلى أن جودة المحاسبة والتدقيق الذي يقوم به مدقق الحسابات، من أهم عوامل استدامة نجاح التنمية الاقتصادية في الإمارات، مؤكداً أن جمعية المحاسبين والمدققين، تعمل على إحداث تعزيزات متعددة لهذه المهنة.

وتوجه بالشكر لمدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد، عبد الله الحمادي، موضحاً أن الجمعية سبق أن تخرج فيها 458 خريجاً في سياق طرح الزمالة.

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