مشاركة مثمرة للمجلس النرويجي للمأكولات البحرية في «جلفود»

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد المجلس النرويجي للمأكولات البحرية أنه حقق مشاركة ناجحة ومثمرة في الدورة الـ29 من معرض جلفود الذي اختتمت فعالياته في دبي الجمعة.

وقال أورجان أولسن، رئيس الأسواق الناشئة في المجلس النرويجي إن المعرض وفر منصة متميزة لتسليط الضوء على النرويج كوجهة فريدة لإنتاج المأكولات البحرية، كما أسهم في تعزيز الجهود لترسيخ علاقاتنا التجارية الممتازة مع دولة الإمارات والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً.

وأضاف أن المجلس النرويجي للمأكولات البحرية احتفل بعام 2023 كعام قياسي للصادرات، حيث صدر إلى الإمارات ما مجموعه 10,997 طناً مترياً من المأكولات البحرية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35 % مقارنة بعام 2022، ومن بين هذه الصادرات، شكل سمك السلمون الطازج ما نسبته 9,866 طناً، ما يؤكد على الطلب الهائل على الأسماك الطازجة«.

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