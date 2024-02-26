«ماكلارين أبوظبي» تُسلم أوّل سيارة طراز «750 إس» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبوظبي موتورز، الموزّع المعتمد لسيارات ماكلارين وخدماتها في الإمارات، تسليم أول سيارة طراز«750 إس» الأحدث التي ترتقي بأعلى معايير صناعة السيارات، وذلك لأحد العملاء بالدولة. وتعد سيارة ماكلارين 750S التي يبدأ بذلك انطلاقها لأول مرة على الطرقات المحلية، أخفّ سيارة خارقة من إنتاج ماكلارين أوتوموتيف إلى الآن والأقوى بفئتها على الإطلاق.

وقال سيد فايز كريم، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي موتورز: يسعدنا تسليم أول سيارة ماكلارين طراز 750S إلى أحد أبرز عملائنا في دولة الإمارات. وتؤكّد هذه الخطوة التزامنا بتوفير تجارب قيادة لا مثيل لها لعشاق السيارات الخارقة في الدولة، حيث نضع بمتناول أيديهم سيارة ترتقي بمعايير الأداء والدقة ومتعة القيادة المتعارف عليها. ونتطلّع لتسليم هذه السيارة الاستثنائية لمزيد من عملاء ماكلارين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعد السيارة الأخف وزناً والأقوى بين السيارات التي تنتجها ماكلارين على نطاق واسع. وتمّ تجهيز السيارة ذات الدفع الخلفي بمحرّك V8، وهي متوفّرة بنسختي الكوبيه والأخرى القابلة للكشف. وتجمع السيارة الجديدة بين التقنيات المتطوّرة لتقليص الوزن وتعزيز أداء مجموعة نقل الحركة والديناميكيات الهوائية والتميز الديناميكي للارتقاء بتجربة القيادة المعيارية إلى آفاق جديدة. وجرى تعديل نحو 30% من المكونات جديدة أو تغييرها لتقديم تجربة أكثر تطوّراً.

وتسلّم مجيب رحمن السيارة من شركة ماكلارين أبوظبي، وكان اهتمامه الكبير بهذا الطراز المتميّز نتيجةً للصيغة المثالية التي يجسّدها من رقيّ في التصميم ومتعة في القيادة. وقد تعاون مع استوديو عمليات ماكلارين الخاصة التابع لشركة ماكلارين أبوظبي لتخصيص سيارته من طراز 750S بما يعكس شخصيته بأفضل طريقة ممكنة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز