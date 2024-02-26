نمو اقتصاد دبي يخفض مخصصات البنوك 11 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال عام 2023، بما يعادل مليار درهم، بتراجع يقارب 11%، بينما ارتفع صافي أرباحها بـ66% إلى 40 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية للدولة في مواجهة التحديات العالمية.

وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2023 بنسبة 11% لتصل إلى 8.15 مليارات درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال عام 2022، بنحو 9.15 مليارات درهم.

وسجل بنكا الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ33.5% إلى 4.84 مليارات درهم خلال عام 2023، مقارنة مع 7.29 مليارات درهم خلال عام 2022.

الأرباح والمخصصات

وتصدّر «الإمارات دبي الوطني» قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً سنوية قياسية، بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 (شاملة أرباح مصرف الإمارات الإسلامي) بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2023 بـ33.5% لتصل إلى 3.45 مليارات درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2022، بنحو 5.2 مليارات درهم.

وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 71% لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2023 بـ116.7% لتصل إلى 872.99 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2022، بنحو 402.86 مليون درهم.

وحقق بنك «المشرق» نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023 بنمو كبير نسبته 130% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2023 بـ192.7% لتصل إلى 1.37 مليار درهم، مقارنة مع 467.8 مليون درهم في عام 2022.

وسجل «دبي الإسلامي» نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم في 2023، مقابل 5.55 مليارات في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ33.6% إلى 1.4 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة مع 2.1 مليار درهم في عام 2022.

ونجح «دبي التجاري» في تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 2.65 مليار درهم في 2023 بنمو نسبته 45.2% مقارنة بالعام السابق.

ورفع البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ7% إلى 1.06 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة مع 990.6 مليون درهم في عام 2022.

اقتصاد قوي

أفاد بول تيرنر، المدير التنفيذي لشركة كابكس في الإمارات والشرق الأوسط، بأن البنوك في دبي استفادت من الظروف الاقتصادية الجيدة والأداء الإيجابي في جميع القطاعات، ما ساعد على زيادة الطلب على التمويل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ما ساعد في تحسين الهوامش الربحية للبنوك.

وأوضح أنه على المدى الطويل، ومع توقعات بداية أسعار الفائدة في الانخفاض في وقت لاحق من هذا العام، يمكن أن تتعرض جودة القروض لضغوط أقل مع استمرار الاقتصاد المحلي في نموه بوتيرة أقوى، متوقعاً أن يستمر الاتجاه الهبوطي للمخصصات، وكذلك نسب القروض المتعثرة عند البنوك المحلية.

قفزة نوعية

قال فيكاس لاخواني، رئيس قسم الإيرادات في «سي بي تي ماركتس»: إن القطاع المالي في دبي يشهد حالياً قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تعمل البنوك على توسيع خدماتها المقدمة عبر الإنترنت، وتواكب الاتجاهات العالمية وتوفر خدمات أكثر سهولة وكفاءة لعملائها.

وأضاف: «لا تقتصر هذه الظاهرة على دبي، فمنطقة الشرق الأوسط تشهد أيضا توسعاً متسارعاً في الخدمات المصرفية الرقمية، ما يؤكد الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتطورة».

وتابع: «يتيح التحول الرقمي تعزيز الشمول المالي، وتبسيط العمليات، ما يسهم في تحقيق النمو المستدام في دبي، ومع ذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر في هذا المشهد المتطور، حيث يتوجب عليهم تقييم قدرتهم على تحمل المخاطر، وفهم عروض القيمة المتغيرة للبنوك التقليدية والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية، وطلب المشورة من الخبراء في هذا المجال».

وأكد أن تحول البنوك في دبي نحو التكنولوجيا المالية والرقمنة ساعد في خفض المخصصات، ما يعيد تشكيل المشهد المالي ويساعد على تحقيق النمو المستمر ويتيح الفرصة للمستثمرين القادرين على فهم ومواكبة هذه التطورات لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

نسبة التغييرالقيمةالبنك 33.5 % 3.45 مليارات درهم«الإمارات دبي الوطني»116.7 % 872.99 مليون درهم«الإمارات الإسلامي»192.7 % 1.37 مليار درهم«المشرق»33.6 % 1.4 مليار درهم«دبي الإسلامي»7 % 1.06 مليار درهم«دبي التجاري»

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