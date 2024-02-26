قمة العرب للطيران تناقش فرص النمو وسط بيئة حافلة بالتحديات

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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تنطلق فعاليات النسخة الحادية عشرة من قمة العرب للطيران غداً في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة؛ حيث تركز القمة بشكل أساسي على مناقشة فرص النمو والمرونة المستمرة لقطاع الطيران وسط بيئة حافلة بالتحديات، بحضور كبار صناع القرار الذين يمثلون شرائح متنوعة في القطاع.

ومن التوقع أن تحقق شركات الطيران في الشرق الأوسط أداءً مالياً قوياً في عام 2024. وتتضمن القمة، التي تحمل شعار «استشراف مستقبل قطاع السفر»، أجندة حافلة بالكلمات والحلقات النقاشية والجلسات التي تسلط الضوء على محركات النمو مع استمرار شركات الطيران العربية في التوسع وتعزيز مراكز الطيران بالمنطقة.

وستتم مناقشة تأثير التقنيات المتقدمة على القطاع عبر جلسات تشمل «التأثير التحولي لتقنية البلوك تشين على قطاع الطيران»؛ و«السياحة والنقل الجوي المتقدمين: استعراض الفرص وبناء تجارب فريدة بمنطقة الخليج»؛ و«تشغيل قطاع السفر الجوي بالكهرباء: الابتكارات الناشئة في مجال الطيران»؛ و«قيادة تطوير المطارات في عصر رؤية 2030».

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