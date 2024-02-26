5 ملايين دولار لدعم صندوق النساء المصدرات

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أمس، إطلاق صندوق «النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي»، والذي يهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: إن دولة الإمارات خصصت 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير، الذي تم إطلاقه أمس على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري، بمشاركة الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وباميلا كوك هاملتون، المديرة التنفيذية لمنظمة الدولية المركز التجاري «ITC».

وأضاف: «إن الدعم يأتي ضمن المنحة المقدمة من دولة الإمارات لـصندوق «النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي»، إذ يوفر هذا الصندوق، الذي أطلقته المنظمة دعماً لرائدات الأعمال حول العالم، لضمان وصولهن للأسواق العالمية، وكانت الإمارات قد أعلنت عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية، التي تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق المنظمة والهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمواً».

ويمثل صندوق دعم المرأة في مجال التصدير مبادرة مشتركة، أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية، بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً، من خلال الاستفادة من الإمكانات الرقمية، لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.

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