«نكست أونلاين» يقدم خدمة التوصيل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «نكست أونلاين»، أحد أضخم متاجر الأزياء في المملكة المتحدة، تقديم خدمة التوصيل في اليوم التالي بالإمارات والسعودية، وذلك بعد افتتاح أول مستودع له في دبي. ومع اقتراب شهر رمضان، ومن بعده العيد يمكن الحصول على أحدث صيحات الموضة في غضون 24 ساعة، وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.

تصفحوا المجموعة المتنوعة من المنتجات ذات الأسعار المناسبة، بما في ذلك مجموعات علامة NEXT، وما يقرب من 500 علامة تجارية مرغوبة. كما أصبح تجهيز المنازل للشهر الكريم أمراً سهلاً مع المجموعة الواسعة من الديكورات الأساسية والمستلزمات المنزلية، التي تلبي طيفاً متنوعاً من الأذواق والأنماط.

ويجب تسليم طلبات الشراء في الإمارات قبل الساعة 11:30 مساء، وقبل الساعة 8:30 مساء في السعودية، لضمان التسليم في اليوم التالي عبر «أرامكس»، شريك الشحن التابع لشركة نكست، والشحن مجاني للطلبات التي تزيد على 150 درهماً إماراتياً و180 ريالاً سعودياً.

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