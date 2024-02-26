اكتمال التجهيزات لانطلاق «كاستم شو» 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من معرض «كاستم شو الإمارات 2024» اكتمال التجهيزات لانطلاق وبدء فعاليات الدورة الجديدة للمعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، من 1 وحتى 3 مارس المقبل.

وتحتضن الفعاليات المرتقبة، وللعام الثاني على التوالي مدينة إكسبو دبي على مساحة واسعة في ردهات المعارض.

وقال جمال صالح بن لاحج الفلاسي، رئيس اللجنة المنظمة: يواصل كاستم شو الإمارات حضوره المتميز للعام التاسع على التوالي، ملبياً شغف ورغبة عشاق السيارات والدراجات النارية، والذين سيكونون على موعد جديد مع أضخم معرض في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بمشاركة عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية لكبرى المؤسسات المتخصصة في المغامرات والتحف وصناعة الترفيه.وأكد أن اللجنة المنظمة، رصدت للمرة الأولى جوائز للمشاركين وللجمهور الزائر، الذي سيستمتع بذكرى طيبة طوال أيام المعرض الثلاثة.

وكشف بن لاحج عن أن اللجنة المنظمة رصدت كالعادة مبلغاً يفوق 500 ألف درهم كمجموع جوائز للمشاركين إيماناً منها بأهمية تحفيز المبدعين وزيادة حماسهم للمشاركة والإبداع، كما لم تنس الجمهور، حيث سيكون هناك سحب الجوائز اليومية، فيما تتمثل المفاجأة الكبرى في سحب على سيارة مخصصة للجمهور، ودراجة نارية للمشاركين من العارضين، وأصحاب الكراجات المميزة.

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