61 ألف غرفة فندقية في الفجيرة بنمو 32 % خلال 2023

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

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يواصل قطاع السياحة في إمارة الفجيرة نموه، محققاً زيادة بنسبة 32% من إجمالي عدد الغرف المشغولة في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية بالإمارة التي بلغت خلال العام الماضي 61,472 غرفة مشغولة، مقارنة مع العام 2022 الذي سجل عدد 46,693 غرفة مشغولة، جاء ذلك في ظل اهتمام حكومة الفجيرة بقطاع السياحة والضيافة، بتعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة بالدولة، مستفيدة من موقعها ومواردها ومكوناتها السياحية التي تزخر بها، من حيث تضاريسها المتنوعة من شواطئ ممتدة وجبال شاهقة وسهول. كما أسهمت جهود دائرة السياحة والآثار بالفجيرة بتكثيفها برامج الترويج والجذب السياحي للإمارة ما جعلها وجهة مثالية للسياحة بمختلف أنواعها.

استقطاب الزوار

وأكد سعيد السماحي مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة لـ«البيان» حرصهم الدائم على استقطاب الزوار والسياح لإمارة الفجيرة، من خلال الترويج للإمارة بالمشاركة في معارض السياحة الدولية وتنظيم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالسياحة والتراث والآثار، إلى جانب دعوة الجهات الإعلامية من داخل وخارج الدولة لزيارة المناطق السياحية والأثرية لتسليط الضوء على الإمارة التي تتميز بطبيعة ساحرة مع سلسلة جبلية جميلة وشواطئ رائعة على خليج عمان، إلى جانب ما تزخر به الإمارة من معالم تاريخية وتراث ثقافي عريق.

وأشار السماحي أن الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في الفجيرة تبلغ 5503 غرف فندقية في 38 منشأة فندقية تضم علامات فندقية عالمية من فئة الـ5 و4 و3 نجوم ما يوفر تنوعاً كبيراً يسهم في تعزيز قدرات الإمارة على جذب مختلف فئات السياح والزوار وتلبية احتياجاتهم.

وقال السماحي إن افتتاح مشاريع فندقية جديدة، يحقق قيمة مضافة للإمارة، حيث شهد عام 2023 إدخال 21 شاليه و40 غرفة وسط الجبال، بعد افتتاح منتجع دبا ماونتن بارك، كأول منتجع جبلي فاخر وسط الطبيعة الخلابة في منطقة الفقيت بدبا الفجيرة، مجهز بأحدث وسائل الراحة، ليعزز السياحة الطبيعية التي تزخر بها الإمارة، وشكل فندق دبل تري هيلتون بالفجيرة، المتصل بمركز الطيف مول إضافة نوعية أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية في المدينة من الغرف الفندقية الفاخرة، إلى جانب تعزيز سياحة المؤتمرات والحوافز التي بدأت تنمو بشكل ملحوظ في الإمارة، مع بروز الإمارة كوجهة مهمة في التجارة والسياحة والاستثمار.

17 سفينة سياحية

ولفت إلى أن الدائرة استقبلت خلال العام الماضي 16500 ألف سائح وسائحة، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية مثل الرقصات الشعبية وركن القرية التراثية الذي شمل عمل الحرف والصناعات القديمة، إضافة إلى توزيع بروشورات ثقافية وخرائط توضح المعالم والمواقع السياحية والأثرية والتراثية بمناطق الإمارة المختلفة جاء ذلك بالتعاون مع مرافئ الفجيرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي باستقبال 17 سفينة سياحية.

مواقع أثرية وتراثية

وأوضح السماحي أن المواقع الأثرية والتراثية بالإمارة شهدت أداء استثنائياً لتستقطب خلال العام الماضي 107,341 زائراً، بفضل تاريخها الغني من المواقع التاريخية والآثار والقلاع، حيث تصدر مسجد البدية القائمة بأكثر المناطق الأثرية إقبالاً ليسجل نحو 82 ألف زائر، وذلك باعتباره من أقدم المساجد في الدولة.

وتحرص الدائرة على إنجاز مشاريع ترميم للكثير القلاع والحصون التي تشكل عامل جذب للسياح والزوار، شملت قلعة حبحب وقلعة القرية حيث تم ترميمهما عام 2023 كما تم افتتاحهما للتجربة، ويمكن زيارتهما من قبل السياح أو الزوار، فيما سيتم الافتتاح الرسمي لهما خلال العام الجاري 2024.

9 % ارتفاع الإشغال

وأكد أن الإمارة شهدت ارتفاعاً للإشغال الفندقي بمعدل 9 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، فيما سجل إشغال فنادق ومنتجعات الفجيرة خلال موسم الشتاء 75 %، وأوضح السماحي أن نسب إشغال الفنادق بالإمارة خلال الأعياد والإجازات والعطل الأسبوعية تتراوح ما بين 90 ـ 100 %.

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