44 % نمو البيانات الجمركية في إدارة المراكز البرية بدبي

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت أعداد البيانات الجمركية التي أنجزتها إدارة المراكز الجمركية البرية في دبي، قفزة قوية بواقع 44 %، لتصل إلى 1.13 مليون بيان جمركي في 2023، مقارنة مع 790 ألف بيان جمركي في 2022، وسجل إجمالي عدد مرات التفتيش 198478 على بضائع ومسافرين، وبلغ إجمالي وزن البضائع التي قامت إدارة المراكز البرية بتخليصها في العام الماضي 6 ملايين طن، مرتفعة من 5 ملايين طن عن عام 2022، وبنمو 20 %، وسجل عدد البطاقات الجمركية للمركبات VCC (بطاقة وسائط النقل والمعدات الآلية، والتي تنجز رقمياً)، التي أنجزتها المراكز البرية 238149 بطاقة، ووصل عدد الشركات المرخصة للعمل في مركز دوكامز نحو 396 معرضاً للسيارات، وسجلت شحنات السيارات التي تم تخليصها في مركز جمارك دوكامز نمواً قوياً إلى 20 مليار درهم في 2023، ويتيح «دوكامز» للعملاء ممارسة نشاط استيراد وإعادة تصدير السيارات، وفق قواعد العمل والإجراءات الجمركية المتعلقة بالمناطق الحرة، ويعتبر المركز الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، حيث يؤمن كافة الخدمات للتجار وأصحاب المعارض، من حيث مكاتب شركات النقل والشحن والتأمين والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً أن دائرة جمارك دبي تقوم بشكل مستدام بمساندة الشركات العاملة في دوكامز، من أجل تذليل كافة العقبات، ومساعدتها على استخدام الخدمات الجمركية الذكية، والتي تتيح للعملاء تخليص معاملاتهم على مدار الساعة 7 أيام بالأسبوع، وهو ما يصب في سعادة المتعاملين، من خلال توفير الوقت والجهد، وخفض الكلفة على ممارسة الأعمال.

وفي إطار جولاته الخارجية المستمرة لتفقد سير العمل الجمركي والتسهيل على التجار والمسافرين، وجّه أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال زيارة قام بها وفريق القيادة في الدائرة إلى مركزيّ دوكامز والميناء الجاف بإدارة المراكز الجمركية البرية، بأهمية تقديم المزيد من التسهيلات التجارية للشركات والتجار، لزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية، والتي سجلت 2 تريليون درهم لعام 2023

ورافق المدير العام لجمارك دبي خلال الجولة، الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية، جمعة الغيث مستشار المدير العام، حميد الرشيد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات، خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة، إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، وراشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف)، وعدد من مديري المراكز الجمركية وقادة فرق التفتيش.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز