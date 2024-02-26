«حماية المستهلك» في دبي تستهدف افتتاح 60 مركز خدمة بنهاية 2024

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف أحمد علي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريح خاص لـ«البيان» عن افتتاح 20 مركزاً لخدمة المستهلكين في مختلف القطاعات بدبي. ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة لتسهيل وصول المستهلكين وتلقي شكاواهم وحلها بشكل أسرع. وتهدف هذه المراكز لتحسين تجربة المستهلكين وتعزيز حقوقهم، حيث تسهم في تسهيل عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال، كما يتم التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات للمستهلكين.

وبحسب تصريحات أحمد علي، فإن الإدارة تستهدف افتتاح 60 مركزاً لخدمة المستهلكين بنهاية 2024، ويهدف هذا العدد المتزايد من المراكز إلى تحقيق هدف الإدارة في استجابة الشكاوى خلال يوم واحد فقط، بدلاً من الأربعة أيام العمل المتوسطة التي كانت مطلوبة سابقاً. وتعتبر هذه المراكز الخطوة الأولى للمستهلكين لتقديم شكاوى ومشاكلهم، حيث يتم استقبال الشكاوى والمطالبات والاستفسارات وتوجيهها إلى الجهات المعنية للتعامل معها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والمطالبات، تهدف المراكز أيضاً إلى تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم المشورة والإرشاد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز