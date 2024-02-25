غرفة الشارقة تحتفل بإنجازات 2023 وتتطلع للمستقبل برؤية إيجابية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حفلها السنوي تحت شعار «نحتفل معاً بالإنجاز»، تكريماً للمتميزين من موظفيها وموظفي مركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، تقديراً لأدوارهم وإنجازاتهم ومجمل ما أسهموا به من جهود في تحقيق أهداف الغرفة وفق خطط واستراتيجية إمارة الشارقة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على تطوير مهاراتهم الوظيفية وتشجيعهم على الإبداع والعطاء والتميز.

وشهد الحفل الذي أقيم في منتجع واحة البداير عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وعبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة وموظفي الغرفة ومركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

إنجازات رائدة

وقال عبد الله سلطان العويس إن تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على تكريم الجهود الرائدة التي بذلها مُوظفو الغرفة والمؤسسات التابعة لها المتميّزون وتثميناً لدورهم المهم في مسيرة الإنجازات الكبيرة التي تحققها غرفة الشارقة على صعيد تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها إمارة الشارقة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن عام 2023 كان حافلاً بالإنجازات والنجاحات وهو ما يقود غرفة الشارقة إلى التطلع للمستقبل برؤية إيجابية، بفضل الحرص لدى الجميع على العمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في بذل الجهود الدؤوبة والتنافس الإيجابي على رفع مستوى التميّز والإبداع والابتكار في منظومة العمل المؤسسي.



إنجازات عام 2023

وتخلل الحفل السنوي عرضاً مرئياً حول إنجازات غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، مسلطاً الضوء على جهود الموظفين الذين عملوا وثابروا على مدى عام كامل وأسهموا باحتراف وتميز في إيصال رسالة غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها، وتحقيق رؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها في تقديم خدماتها المتميزة لأعضائها.

تكريم المتميزين

وفي ختام الحفل كرّم عبد الله سلطان العويس، ومحمد أحمد أمين العوضي، وسيف محمد المدفع الفائزين بجائزة الغرفة للأداء المتميز لعام 2023، وهم سارة العتيبي، وهند المدني، ومحمود العناتي، فيما فاز بفئة الموظف المتميز في المجال الإداري من غرفة الشارقة عائشة صالح الزرعوني، ومن إكسبو الشارقة ماريا داري، أما جائزة فئة الموظف المتميز في مجال خدمة المتعاملين فكانت من نصيب ابتسام طيب السركال، في حين حصلت الموظفة حمدة علي البلوشي على جائزة الموظف المتميز في المجال الإشرافي، أما الفائز بفئة الموظف المتميز في المجال التخصصي فكانت من نصيب عائشة مبارك النعيمي، وجائزة القائد المتميز فكانت من نصيب الدكتور أحمد صالح العجلة، كما تم تكريم مركز إكسبو خورفكان ممثلاً بخليل المنصوري مدير المركز تقديراً للجهود المبذولة ضمن مبادرة ثمار العطاء والمساهمة الفعالة في تحقيق الخطة التشغيلية للمركز.

الموظف المتفاني

كما شهد الحفل تكريم موظف العام وهي الموظفة مريم آل علي، والموظف الحاصل على أعلى عدد من الاقتراحات ضمن نظام يهمنا رأيك للاقتراحات والملاحظات لعام 2023 وهي الموظفة عائشة صالح الزرعوني، وإضافة إلى تكريم الموظفين الحاصلين على أعلى درجات علمية وهم (الدكتور أحمد صالح العجلة شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال، وميره البشر شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وزيد الهباهبه شهادة ماجستير في إدارة الأعمال)، كما تم تكريم الموظف المتفاني ذي الخدمة الطويلة وهم جمال بوزنجال، وهنا حمود السويدي، وسيف غريب الشامسي، كما تم تكريم فريق مجلس السعادة في غرفة الشارقة وهم عبد العزيز الشامسي ومنى السويدي، وخولة صالح آل علي، وهناء تريم، ومروان المشغوني، وعائشة الخضر، وسميرة آل علي، إضافة إلى الفائزين بفئة الموظفين الجدد المتميزين وهم وسيم مازن غانم، وهازيل سيلا، والفائزين بفئة الموظف الاستثنائي من غرفة الشارقة مشتاق علي، وخاجا نصر الدين.

وفاز مركز الشارقة للتحكيم الدولي وإدارة المبيعات والتسويق من مركز إكسبو الشارقة، بفئة الإدارة المتميزة، فيما نال جائزة أفضل فريق عمل، كل من فريق عمل تحصيل المنطقة الصناعية العاشرة، وفريق عمل نقل مكاتب مركز إكسبو الشارقة، وفاز معرض الإمارات للعطور والعود بفئة أفضل فكرة مبتكرة.

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