«جلفود دبي» يختتم أكبر دوراته بصفقات مليارية

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اختتمت فعاليات معرض «جلفود»، أول من أمس، في دبي، وسط صفقات قوية، وتعاقدات ضخمة، وشراكات نوعية، تدلل على تعافي القطاع.

ورسخت نسخة «جلفود 2024»، بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة، مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لقطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات والسياحة.

كما أسهم «جلفود» في إنعاش التدفقات السياحية إلى دبي، ورفع معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة، لاسيما الفنادق والشقق الفندقية بالمناطق القريبة من مركز دبي التجاري.

ورحبت الدورة الأكبر على الإطلاق من «جلفود»، بأكثر من 150 ألف مشارك من 190 دولة، مع توقعات بحجم صفقات تجارية تتجاوز 12 مليار دولار، وأجنحة ضمن 24 قاعة، ضمت منتجات متطورة وحلولاً من أكثر من 5500 عارض، وفعاليات تفاعلية، من بينها توب تيبل ودبي للمأكولات العالمية، والتي جمعت أكثر من 100 طاهٍ عالمي مشهور.

ووفق خبراء في قطاع الضيافة، رسخت دبي مكانتها وجهة للمعارض والفعاليات والأحداث العالمية، إذ استضافت الإمارة مؤخراً القمة العالمية للحكومات، بمشاركة دولية غير مسبوقة، والدورة 29 لمهرجان دبي للتسوق، لافتين إلى أن أجندة الإمارة الحافلة خلال فبراير الجاري، تتضمن إقامة معرض دبي العالمي للقوارب، بين 28 فبراير الجاري و3 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 1.000 علامة تجارية، و200 قارب.

وأكد الخبراء، أن الفعاليات والمعارض العالمية تنعش التدفقات السياحية إلى دبي، وترفع معدلات الإشغال الفندقي، لتسجل مستويات قياسية، حيث رفعت العديد من فنادق وسط دبي شعار كامل العدد، وسط توقعات بتواصل الأداء القوي، في ظل باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والاجتماعية والرياضية، ضمن جدول فعاليات دبي خلال مارس المقبل، لافتين إلى أن معدلات الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية، تسجل مستويات مرتفعة، ضمن الأعلى عالمياً، وسط مؤشرات على مواصلة تصدرها عالمياً خلال العام الجاري.

واستقبلت دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق في عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، بزيادة سنوية 19.4 %، مقارنة بالرقم المسجل في 2022، والذي بلغ 14.36 مليون زائر.

وحقق قطاع السياحة في دبي، أداءً استثنائياً الما الماضي، كما عززت الإمارة من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024، من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز، للعام الثالث على التوالي. (دبي – البيان)

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