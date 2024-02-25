«دي كيه كيه بارتنرز» تستهدف خدمات العملات المشفرة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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حصلت شركة «دي كيه كيه بارتنرز DKK Partners»، وهي شركة للتكنولوجيا المالية مقرها دبي، على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، ما يتيح لها المضي قدماً في خطتها التي تستهدف الحصول على الترخيص الكامل وتقديم الخدمات للمستثمرين في العملات المشفرة. وتخطط الشركة لتقديم تقنية البلوكتشين لعملائها من الشركات والمؤسسات في دبي، ما سيساعد على إجراء معاملات العملات الأجنبية بشكل أكثر أماناً وشفافية، كما سيقلل من مخاطر التعامل بالعملات الأجنبية.

وقال خالد تالكودر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: «حقق توسعنا في دبي العام الماضي نجاحاً كبيراً ونتطلع لتوسيع نفوذنا في السوق من خلال تعزيز امتثالنا وابتكارنا في مجال الأصول الافتراضية».

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