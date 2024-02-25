المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جامعة «إي إم نورماندي» لإدارة الأعمال في الإمارات، عن مباشرة برنامج جديد للماجستير في اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ (ILPM)، لتلبية الطلب المتزايد على المهارات في قطاع التجارة البحرية المزدهر بدولة الإمارات.

وتم إعداد البرنامج لتعزيز الموهبة المهنية في العمليات الإقليمية في اللوجستية وإدارة الموانئ، وسيُطرح البرنامج لمجموعة من الطلاب العاملين في الشركات، اعتباراً مـن ربيع 2024.

قال البروفيسور خير الدين المؤخر، رئيس جامعة إي إم نورماندي لإدارة الأعمال في الإمارات: «إطلاق برنامج الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ في الإمارات، والتي ستبدأ في تقديم برامجها بداية الفصل الدراسي القادم، باعتبار دعم الخدمات اللوجستية من أهم برامج الرؤية التي تسعى لدعم الصناعة، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، التي ستتحقق بتوفير الكفاءات المهنية المتميزة، وتطوير القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة، مشيراً إلى أن هذا ما ستقدمه الجامعة من خلال شراكتها المحلية والدولية.

ويركّز برنامج اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ، الذي تقدمه جامعة «إي إم نورماندي» في مجمع دبي للمعرفة، على أحدث الابتكارات والحلول القائمة على التكنولوجيا في قطاع الخدمات اللوجستية، إذ يزوّد الطلاب بالمعرفة الفنية والمهارات الإدارية، على حد سواء، للوصول إلى مكانة رائدة في أحد قطاعات النمو الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتل الدولة المرتبة الخامسة عالمياً، كمركز بحري تنافسي.

ويهدف برنامج الخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ، إلى تدريب الطلاب على تطوير المهارات العملية اللازمة لتشغيل الخدمات اللوجستية الدولية، والنقل الدولي وعمليات إدارة الموانئ. ويسهم محتوى البرنامج في تعزيز الجانب الهندسي للوجستية، والجانب الإداري للأعمال، ما يؤدي إلى تمكين خريجي البرنامج من تنفيذ العمليات اللوجستية، وعمليات النقل وإدارة المواقع بفعالية على كلا الصعيدين المحلي والدولي.

وفي سياق حديثه عن محتوى البرنامج، قال البروفيسور صبري بوبكر عميد الكلية وقسم البحوث: «الدورات الدراسية في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية مدعومة بمنهاجنا الأساسي في الإدارة، ما يمنح الطلاب القدرة على تطبيق ما يتعلمونه، ويمكّنهم في الوقت نفسه من تطوير نهج منضبط لحل المشكلات وصنع القرارات، يتم تنظيم المواد الدراسية وتنفيذها من خلال الدراسات القائمة على الحالات، وورش العمل والرحلات الميدانية الدولية، ومشاريع أعمال في العالم الواقعي، مع التركيز على العمل في بيئة عمل متعددة الثقافات طيلة فترة الدراسة، يشكّل التعلم عبر الممارسة العملية محوراً أساسياً للبرنامج، وقد نتج عنه معدّل توظيف ممتاز بين الخريجين».

وبعد الإطلاق المؤسسي لبرنامج درجة الماجستير في الخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ، سيكون البرنامج متاحاً لجميع المتقدمين المهتمين، اعتباراً من ربيع وخريـف العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز