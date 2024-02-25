التصنيف العقاري لـ «أراضي عجمان» يعزز ثقافة التميز والابتكار

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، نتائج الدورة الرابعة من مشروع التصنيف العقاري، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة، على هامش فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري، بحضور كبار الشخصيات والمستثمرين وشركات التطوير العقاري وأصحاب المكاتب العقارية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن وتيرة التنمية المتسارعة والطفرة العقارية التي تشهدها إمارة عجمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حتمت على جميع العاملين في القطاع العقاري الارتقاء بأدائهم ومضاعفة جهودهم من أجل مواكبة هذا التطور وتعزيز سمعة إمارة عجمان ومكانتها المرموقة على الخريطة العقارية.

وأضاف أن مشروع التصنيف العقاري ساهم منذ إطلاقه في تعزيز ثقافة التميز والابتكار لدى مختلف الفئات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وانعكس إيجابياً على أداء شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية التي لعبت دوراً مهماً في إنجاح هذا المشروع الضخم والمساهمة في تحقيق أهدافه المرجوة.

فئة

وأوضح رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن الدورة الرابعة من برنامج التصنيف العقاري عرفت استحداث فئة جديدة وهي تصنيف «الوسطاء العقاريين» وتقييم أدائهم بناءً على معايير عالمية، وذلك في سبيل تعزيز أداء السوق العقاري والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتمكين الوسطاء وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافتهم المتعلقة بقوانين التداول العقاري ودعمهم كشريك استراتيجي للدائرة وعنصر فعال ومهم لتحقيق أهدافها المستقبلية.

بدوره، قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن عمليات التقييم والزيارات الميدانية شملت 1019 مكتباً عقارياً، حيث أوكلت المهمة إلى فريق عمل مختص ومؤهل من أجل الوقوف عن كثب على جاهزية المكاتب العقارية ومدى التزامها بالمعايير واللوائح الخاصة ببرنامج التصنيف العقاري.

وأشار إلى أن عملية تقييم الوسطاء العقاريين اعتمدت على مدى التزام الوسطاء باللوائح والتشريعات العقارية وعدد معاملات البيع المبرمة عن طريقهم ومؤهلاتهم العلمية والبرامج التدريبية التي تم اجتيازها، فضلاً عن التكريمات التي تحصل عليها الوسيط العقاري من الجهات الحكومية والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الشكاوى والمخالفات المحررة ضد الوسيط العقاري. وأكد المهيري، أن الدورة الرابعة من مشروع التصنيف العقاري عرفت ارتفاع عدد المكاتب الحاصلة على تصنيف 5 نجوم مقارنة بالدورات الماضية، ما يعكس نجاح المشروع وتأثيره الإيجابي على أداء مختلف الفئات المعنية، حيث أسفرت النتائج النهائية عن حصول 9 مكاتب عقارية على تصنيف 5 نجوم وهي كل من الشامسي للعقارات والمقناص العقارية، المطيري للعقارات، والراسخون للعقارات، ومركز الجناحي للعقارات، وليماس للعقارات، وإسكان بروبرتي، والسعيدي العقارية، ووول ستريت للعقارات.

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