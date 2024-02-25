الإمارات.. موطن الأرقام القياسية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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تُعد دولة الإمارات، موطناً للأرقام القياسية العالمية، إذ تضم مجموعة من أفضل وأكبر هذه الأرقام، والتي لا تضاهيها أي دولةٍ أخرى حول العالم، وفق ما أشارت مجلة «فاكت»، المتخصصة في الأخبار الترفيهية.

واستعرضت المجلة في تقرير على موقعها الرسمي، نحو 20 موقعاً ضمن الأرقام القياسية العالمية، والتي يأتي في مقدمتها برج خليفة، الذي يُعد أطول مبنى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 830 متراً، والذي يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، واستغرق بناؤه نحو 6 سنوات، ويضم نحو 63 طابقاً.

كما استعرض الموقع أكبر علامة في العالم، وهي علامة «حتا»، إذ أشار الموقع إلى أنها في طريقها للدخول موسوعة غينيس، والتي تقع على قمة جبال حجر، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 19.28 متراً، والتي تتجاوز علامة هوليوود الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 13.7 متراً، إذ تُعد واحدة من أكثر المناطق الخلابة في الإمارات.

كما استعرضت المجلة، أعلى جناح فندقي معلق في العالم، والتي تضمها فنادق سانت ريجيس أبوظبي، والذي يقع على ارتفاع 200 متر فوق العاصمة، بين الطابقين 48 و49 من أبراج الاتحاد، إضافة إلى برج أبوظبي المائل، والذي طورته شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي صممته «آنداز كابيتال جيت» ليميل 18 درجة غرباً، بينما يرتفع 35 طابقاً إلى ارتفاع 160 متراً.

وأشارت المجلة إلى فندق جيفورا، والذي يُعد أطول فندق في العالم، بارتفاع يبلغ نحو 356 متراً والذي يضم نحو 529 جناحاً مريحاً وديكوراً مثالياً، جنباً إلى جنب مع أكبر فانوس في العالم، والذي يقع في سوق الجبيل في الشارقة، ويبلغ ارتفاعه نحو 13 متراً، ومُعترف به رسمياً كأكبر فانوس تم صنعه على الإطلاق.

كما استعرض الموقع، أكبر إطار للصورة في العالم والذي يقع في حديقة زعبيل، إضافة إلى أعمق مسبح في العالم «ديب دايف دبي»، والذي تم افتتاحه خلال 2021، بعمق يبلغ نحو 60 متراً.

واستعرض الموقع، «عين دبي»، والتي تعتبر أكبر عجلة ملاهٍ في العالم، وتقع على جزيرة بلو ووترز، ويبلغ ارتفاعها نحو 250 متراً، وتتسع لما يصل إلى 1400 راكب، كما تستغرق الدورة الواحدة حوالي 38 دقيقة.

وإضافة إلى ذلك، ثمة عدد آخر من المواقع التي تضم أرقاماً قياسية في الإمارات، مثل أكبر حديقة زهور في العالم، والتي تضم أكثر من 50 مليون زهرة طبيعية مرتبة في أشكال رائعة تشمل الخيول والطائرات والفيلة وغيرها، وأول وأعلى مسبح لا متناهٍ بزاوية 360 درجة في العالم، على ارتفاع 200 متر، وأطول شبكة مترو بدون سائق في العالم، وأكبر متاهة رأسية في العالم، وأسرع أفعوانية في العالم، وأطول جدار تسلق داخلي، وأكبر مدينة ملاهٍ داخلية في العالم، وأكبر مجمع تجاري في العالم.

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