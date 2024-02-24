3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي خلال 5 جلسات

المصدر: (دبي- محمد عباس)

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استحوذت 3 أسهم تضم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي الأسبوع الماضي مع 884.8 مليون درهم، تشكل 50.7 % من إجمالي سيولة السوق البالغة 1.75 مليار درهم، فيما واصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات السوق، بسيولة ناهزت 365.7 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 4225.90 نقطة أمس، منخفضاً 0.77 % خلال 5 جلسات وخلال الأسبوع، ارتفعت أسهم تكافل الإمارات 39.15 %، وتبريد 4.9 %، واكتتاب القابضة 4 %، والفردوس القابضة 3.7 %، وأملاك للتمويل 3.4 %، ومصرف عجمان 2.7 %، ودبي للمرطبات 2.36 %، وسالك 2.1 %، وإعمار للتطوير 1.8 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 59.5 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بأكثر من 508 ملايين درهم مقابل 448.5 مليون مبيعات.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9279.94 نقطة منخفضاً 1.56 % خلال أسبوع وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 454.4 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية 7.3 مليارات درهم، سيولة خلال الأسبوع منها 5.56 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.74 مليار درهم في دبي، بعد تداول 2.64 مليار سهم، عبر 115.7 ألف صفقة.

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