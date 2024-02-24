نمو الإمارات يتجاوز المعدلات العالمية في 2024

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يواصل اقتصاد الإمارات أداءه القوي خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن تتجاوز معدلات نموه المعدلات المتوقعة للنمو العالمي خلال 2024 بدعم انتعاش القطاعات الأساسية غير النفطية وازدهار أنشطة السياحة والعقارات والنقل والصناعة والتجزئة وغيرها متجاوزاً التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي النمو العالمي.

وأكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن اقتصادات الإمارات ودول التعاون ستتخطى التوقعات العالمية للنمو للعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة، لافتاً إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الإمارات يظهر نمواً 3.7 % في 2023 و4 % عام 2024، فيما يقدر معدل النمو في التعاون بنحو 3.4 % في 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1 % و2.1 % في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير، الصادر عن بنك أبوظبي الأول، ويحمل عنوان «تعزيز التأثير الإيجابي»، إلى أن دول التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية. وعلى صعيد الأسواق المالية، دعا التقرير، المستثمرين إلى تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024.

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