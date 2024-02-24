«دو» تعيّن جاسم العوضي رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تعيين جاسم العوضي رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركة.

وسيتولّى العوضي في منصبه مسؤولية الإشراف على تقديم الدعم لعملاء «دو» لتمكينهم من تحقيق نجاحات مستدامة وتسريع وتيرة تحولهم الرقمي من خلال تزويدهم بمحفظة متكاملة من أحدث حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتمثل مهام العوضي أيضاً في تطوير منظومة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقدمها في الشركة، بما يساهم في تمكين الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال في الإمارات من النمو ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «كلنا ثقة في أن المعرفة والرؤية الاستراتيجية والخبرات التي يمتلكها العوضي وسجله المهني الحافل بالنجاحات والإنجازات مع «دو»، جميعها عوامل ستسهم في دعم رؤيتنا وتوجهاتنا للمستقبل، ونفخر في «دو» بتركيزنا على دعم وتمكين أبناء الإمارات ورؤيتهم يتقلدون مناصب إدارية تخولهم المساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».

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