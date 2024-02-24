محاكم مركز دبي المالي العالمي تحصل على شهادة «مورو» الخضراء لالتزامها بالاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، تقديراً لالتزامها بالاستدامة واختيار سحابة مورو لاستضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات. وتم تسليم الشهادة إلى القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، من قبل المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وتم تصميم وتطوير سحابة مورو الخضراء لتوفير حلول موفرة للطاقة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتسهم المبادرة بشكل فعال في خفض البصمة الكربونية ودعم الممارسات المستدامة في القطاع الرقمي المتنامي. وإدراكاً لأهمية الحلول الصديقة للبيئة، اختارت محاكم مركز دبي المالي العالمي، سحابة مورو الخضراء لإدارة عملياتها الأساسية للحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

مسؤولية بيئية

وقال القاضي عمر المهيري: «إننا سعداء باستلام الشهادة الخضراء من مورو، ويعزز هذا الاعتراف التزامنا بتبني ممارسات صديقة للبيئة في عملياتنا، وما ذلك إلا تأكيد على أهمية قرارنا الاستراتيجي بتبني التكنولوجيا التي تلبي معايير الأداء العالي وتتماشى مع التزامنا بالمسؤولية البيئية، ومن خلال الاستفادة من إمكانات السحابة الخضراء لمورو، إننا واثقون من قدرتها في تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحقيق خطوات كبيرة في الحد من التأثير البيئي». وتظل مورو في طليعة الابتكارات التكنولوجية، إذ توفر للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة حلولاً فعالة لدعم رحلتها في التحول الرقمي، فيما تعكس الشهادة الخضراء حرص مورو على تطبيق نظام بيئي رقمي ومستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز