1.54 مليار درهم أرباح «ستاندرد تشارترد» في الإمارات خلال 2023 بنمو 26 %

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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سجل بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، أرباحاً في العام 2023 بنحو 1.54 مليار درهم (421 مليون دولار)، بنمو 26% مقارنة بالعام 2022، مدفوعة بأسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك المركزية والأداء القوي للخدمات المصرفية التجارية وعلى رأسها إدارة النقد.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «البيان» مع إعلان البنك اللندني لنتائجه المالية، فقد حقق البنك على صعيد عملياته في الإمارات نمواً في الإيرادات بنسبة 28% خلال 2023 والتي ارتفعت إلى 2.91 مليار درهم (794 مليون دولار).

وتعتبر النتائج التي حققها البنك خلال العام الماضي الأفضل خلال الـ 10 سنوات الماضية، إذ ارتفع صافي الأرباح إلى 1.54 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ 1.22 مليون درهم (333 مليون دولار) في 2022.

وبلغت قيمة أصول البنك في الإمارات في العام الماضي 74.7 مليار درهم (20.37 مليار دولار)، مرتفعة من 72 مليار درهم (19.62 مليار دولار) في 2022. وعلى صعيد العائد على حقوق الملكية الملموسة، فقد ارتفعت إلى 23% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 16% في 2022، فيما حقق قسم خدمات الأثرياء نمواً بنسبة 56% خلال العام 2023 مع ارتفاع عدد عملائه في الدولة.

وأظهرت البيانات، أن الرهون العقارية للأفراد سجلت نمواً بأكثر من 150% خلال العام الماضي، مدفوعة بالأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في الإمارات لاسيما دبي والتي حققت أرقاماً تاريخية في 2023 على صعيد الاستثمارات والمعاملات.

وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فقد ارتفعت إيراداتها 30% مع التركيز على صفقات تمويل المشاريع في الدولة وخاصة المستدامة، كما ارتفعت مداخيل الخدمات المصرفية الإسلامية «صادق» بأكثر من 25% مع سلسلة من صفقات الصكوك التي تضم الصفقات المستدامة والصكوك الخضراء.

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