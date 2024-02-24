«الاتحادية للضرائب» تحصل على اعتماد دولي جديد في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتماد دولي جديد في مجال الابتكار، وتسلمت شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة – بمُستوى مُتقدم وفق تقييم «جيني» الممنوحة من معهد الابتكار العالمي المتخصص في التقييم الابتكاري للمؤسسات ومنح الشهادات المهنية والاعتمادات والعضويات بمجال الابتكار. جاء ذلك تزامناً مع مُشاركة الهيئة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2024 المستمرة على مدار فبراير الجاري.

وتؤكد شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة» المُميزة في هذا مجال الابتكار المُعتمدة في الولايات المُتحدة الأمريكية، والمصممة خصيصاً للجهات الحكومية على المستوى المتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للضرائب في النضج والقدرة على التقدم المستمر في مجالات الابتكار والتطوير.

تسلم الشهادة الدولية خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، من محمد شاهين المدير الإقليمي لمعهد الابتكار العالمي، خلال حفل التكريم الذي أُقيم بهذه المناسبة في مقر الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة.

وأكد خالد البستاني، أهمية حصول الهيئة على شهادة المؤسسة الحكومية المُبتكرة من مؤسسة دولية مرموقة مثل معهد الابتكار العالمي، مما يُشكل إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتها في مجالات الابتكار والجودة لتبنيها مفهوم الابتكار كإحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات ورفع كفاءتها، والاستثمار في مواردها البشرية.

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