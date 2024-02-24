شهادتا «آيزو» لـ «مالية عجمان» في نظام الإدارة المتكامل والموارد البشرية

المصدر: عجمان - البيان

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تسلمت دائرة المالية في عجمان، شهادتي «الآيزو» في مواصفة النظام الإداري المتكامل، ومواصفة الموارد البشرية، الصادرتين عن المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير.

وقال مروان آل علي، مدير عام الدائرة: يشكّل الحصول على الشهادتين المرموقتين خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة وفاعلية عملياتنا الإدارية، وثمرة للجهود التي نبذلها لضمان تطبيق أفضل الممارسات، والتزامنا الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة الشاملة في جميع جوانب عملنا، مضيفاً أن الدائرة حرصت على تطبيق نهج شامل لتوحيد وتكامل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتحقيق الامتثال للمواصفات العالمية، وتعزيز فعّالية وكفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات الوظيفية، ما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات المتميّزة لجميع المعنيين، ودعم التنمية الشاملة في الإمارة.

ونوّه إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد الأجهزة الإدارية في الدائرة على إجراء التدقيق الداخلي بشكل دوري لأداء أنظمتها وعملياتها، وتحسينها بناءً على أفضل الممارسات الدولية، موجّهاً الشكر والتقدير لأفراد فريق العمل الذي أشرف على المشروع لما أبدوه من مهنية عالية وتفانٍ في تحسين الأداء وتطوير العمليات لمواكبة شتى معايير الاعتماد.

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