إنجاز 95% من «عزيزي بيرل» والتسليم قريباً

المصدر: دبي - البيان

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أكّدت عزيزي للتطوير، المطور الخاص في دولة الإمارات، أنّ مشروع «عزيزي بيرل» يشهد تقدّما متسارعاً في الإنشاءات بعد إنجاز 95% من أعمال البناء، ومن المقرر تسليم المشروع الذي أطلقته الشركة مؤخراً في منطقة الفرجان بدبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

وتمّ الانتهاء بالكامل من الأعمال الهيكليّة، وأعمال الطابوق والتكسية الداخليّة، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والبلاط، وحوض السباحة، وتركيبات الواجهة والمصاعد في «عزيزي بيرل»؛ ووصلت أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى 98.5%، والأعمال الخارجيّة إلى 78%، والتشطيبات النهائيّة إلى 98%.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «إن مشروع عزيزي بيرل في طريقه نحو الاكتمال خلال الربع الأول من هذا العام. وهو يتميز بموقع وتصميم معماري فريدين، وجودة بناء استثنائيّة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مرافق الراحة المتميزة داخل المشروع وفي محيطه، تُسهم في تعزيز التجارب المعيشيّة للسكّان والمقيمين فيه».

ويقع مشروع «عزيزي بيرل» ضمن مجتمع مزدهر وسط المساحات الخضراء ومتاجر التجزئة الضخمة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد، ودقيقة واحدة من محطة مترو الفرجان، ما يجعل المنطقة واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية جاذبية، والتي يسهل الوصول إليها، حيث تقع على بعد 7 دقائق فقط من جافزا وابن بطوطة مول، و10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و12 دقيقة من مدينة إكسبو. ويُتيح المشروع سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أماكن الجذب التجارية ومراكز التجزئة والمناطق الترفيهية.

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