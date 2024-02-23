«جدول فعاليات دبي» الشهر المقبل يزخر بالعديد من الأحداث المتنوعة والاستثنائية

المصدر: البيان

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يستعرض جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والاجتماعية والرياضية خلال شهر مارس 2024، لتوفير تجارب مميزة لسكان الإمارة وزوارها على حدّ سواء.

وتتنوع الفعاليات في شهر مارس لتلبي مختلف الاهتمامات والأذواق، فتشمل معرض آرت دبي، وكأس دبي العالمي للخيول، وحفلات لنخبة من النجوم العالميين مثل الفنانين خالد وعاطف أسلم، والممثل والنجم الكوميدي كيفن هارت.

وفيما يلي بعض أهم الفعاليات التي تُقام خلال شهر مارس:

آرت دبي

تستضيف مدينة جميرا معرض آرت دبي بين 1 و3 مارس بمشاركة أكثر من 400 فنان من 40 دولة حول العالم. وتُقام فعاليات الدورة 17 للمعرض برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويشتمل المعرض على مجموعة واسعة من ورش العمل والندوات الحوارية والبرامج التعليمية والمؤتمرات وعروض المجسمات الفنية.

كاستم شو

ويعود معرض كاستم شو الإمارات، أضخم معرض متخصص في السيارات والدراجات النارية المعدلة في الشرق الأوسط، بدورته التاسعة بين 1 و3 مارس في مدينة إكسبو دبي. ويشكل المعرض موعداً لا يُفوّت لعشاق السيارات، حيث يتيح لهم رؤية مجموعة من أكثر السيارات المعدلة تميزاً في دبي. كما يضم برنامجاً متنوعاً من العروض والنشاطات، بما في ذلك عروض سيارات الدفع الرباعي، ومهارات القيادة، واستعراض السيارات والدراجات النارية، فضلاً عن ساحة للسيارات التي تعمل بالتحكم عن بعد وغيرها من الفعاليات.

دبي للقوارب

وبدوره يستمر معرض دبي العالمي للقوارب، أكبر وأبرز فعالية لنمط الحياة البحرية في المنطقة، حتى تاريخ 3 مارس في دبي هاربر (حيث تقام الدورة الثلاثين هذا العام بين 28 فبراير الجاري و3 مارس المقبل). ويحتفل المعرض هذا العام بالذكرى الثلاثين لإطلاقه، ويضم تشكيلة من أهم القوارب واليخوت الفاخرة ويسلط الضوء على الإبداعات الحرفية في مجال القوارب من مختلف أنحاء العالم، ليوفر للبائعين والمشترين وعشاق اليخوت الفرصة للقاء وتبادل المعارف حول أحدث تقنيات القوارب ومفهوم الاستدامة.

سوق دبي الحرة للتنس

كما تستمر بطولات سوق دبي الحرة للتنس التي تنظمها سوق دبي الحرة حتى 2 مارس، وتُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تشهد منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي بمشاركة نخبة من ألمع نجوم اللعبة. كذلك تحتضن البطولة العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية والتجارب التفاعلية المخصصة للمعجبين.

كرنفال سباقات دبي

ويُقام في 2 مارس كرنفال سباقات دبي سوبر ساترداي، السباق التمهيدي لكأس دبي العالمي، ليتيح لمدربي الخيول المُتنافسة إجراء تعديلات نهائية استعداداً لخوض التحدي الكبير الذي يقام في وقت لاحق من الشهر.

وتستضيف دبي أوبرا المسرحية الموسيقية الأشهر على مستوى العالم ذا فانتوم أوف ذا أوبرا حتى تاريخ 10 مارس، مما يتيح لعشاق المسرح الموسيقي الاستمتاع بعروض الأوبرا والباليه ومشهد سقوط الثريا الشهير، ومشاهدة أحداث المسرحية الغامضة التي تدور في دار أوبرا باريس.

موسم دبي للخيول

ويعود موسم دبي للخيول المشوّق مع كأس دبي العالمي يوم 30 مارس في مضمار ميدان. وتمثل هذه السباقات المليئة بالتشويق إحدى أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية على أجندة دبي السنوية، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار أمريكي.

الفعاليات الترفيهية الحية

بعد العرض الناجح لدورة عام 2023، يعود مهرجان Rewind Fest DXB إلى بلا بلا دبي يوم 2 مارس. ويشهد المهرجان مشاركة نخبة من ألمع الأسماء في عالم الموسيقى، بمن فيهم Wet Wet Wet، فرقة الروك الإسكتلندية؛ إضافة إلى إيه بي سي وميدج يور وذا ريل ثينج وهيذر سمول وتشيسني هاوكس. ويفضل حجز التذاكر مبكراً قبل نفادها، نظراً للإقبال الشديد على المهرجان.

يقدم ألن ووكر، المنتج ومنسق الأغاني النرويجي الشهير بأغنيتي Faded وBetter Off (Alone, Pt. III)، حفلاً موسيقياً يوم 2 مارس في شاطئ باراستي. ويمنح الحفل الحضور فرصة الاستمتاع بأجمل أغاني الفنان التي أكسبته شهرة كبيرة في مشهد الموسيقى العالمي مع ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعود نجم باكستان اللامع عاطف أسلم للقاء جمهوره في مسرح كوكا كولا أرينا يوم 2 مارس. وترافقه في هذا الحفل الاستثنائي أوركسترا الفردوس، الأوركسترا النسائية بالكامل الرائدة في دبي، تحت إشراف الموسيقار أي أر رحمان.

العروض الكوميدية

وبالنسبة للعروض الكوميدية، تستضيف كوكا كولا أرينا يوم 4 مارس عرضاً مباشراً للممثل والكوميدي الشهير عالمياً كيفن هارت، المرشّح لجائزتي إيمي وجرامي. ويمتلك هارت سجلاً حافلاً بالنجاحات سواء في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أو العروض الكوميدية الارتجالية، مما يضمن للحضور قضاء أمسية ممتعة ومليئة بالضحك.

كما تُقيم فرقة الروك كينو حفلاً موسيقياً يوم 7 مارس في كوكا كولا أرينا، تكريماً للراحل فيكتور تسوي، أحد مؤسسي الفرقة، في ذكرى ميلاده الستين. ويحظى حضور الحفل بتجربة غامرة في أمسية مليئة بالحنين والموسيقى، والتي ترسمها أشهر أغاني الفرقة، إلى جانب مقاطع الفيديو لتكريم ذكرى الفنان.

وفي يوم 8 مارس، يقدّم المغني الأمريكي الحائز على جائزتي غرامي خالد عرضه الحي الأول في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا. ويؤدي نجم الآر آند بي الشهير عالمياً خلال العرض مجموعة من أشهر أغانيه مثل Better وBetter وLove Lies وغيرها.

كوكا كولا أرينا

وتواصل كوكا كولا أرينا استقطاب اهتمام زوارها بتنظيم أجمل العروض بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تستضيف عرض ماشا والدب يومي 16 و17 مارس. ويستوحي العرض قصته من مسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي الشهير الذي تدور أحداثه حول دب تقاعد من عمله في السيرك وفتاة شقية عمرها أربع سنوات، واللذان يخوضان معاً العديد من المغامرات الممتعة والمشوقة التي تعلمهما قيمة الصداقة.

وتتيح منصة جدول فعاليات دبي لسكان الإمارة وزوارها استكشاف مختلف الفعاليات والمهرجانات والتجارب التي تقدمها دبي.

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