الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي 5 % في 2024

المصدر: دبي - وام

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توقع معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن ينمو اقتصاد دبي، خلال العام الجاري بنحو 5%، مستفيداً من البنية القوية وبيئة الأعمال الجاذبة، وكذلك تراجع أسعار الفائدة بدءاً من منتصف العام.

وتوقع معاليه، ارتفاع التجارة الخارجية لدبي بأكثر من 5%، مدعومة بالشراكات الواسعة، التي تم ويتم تأسيسها.

وأكد معاليه أهمية الدور، الذي تلعبه موانئ دبي العالمية في دعم الصادرات، وإعادة الصادرات في مختلف القارات والدول، لافتاً إلى أن موانئ دبي تتمتع بشبكة واسعة تؤهلها لتحقيق كفاءة عالمية عالية في مختلف الخدمات اللوجستية، التي تحتاجها مختلف الشركات. وحول أداء غرف دبي خلال 2023، اعتبر معاليه، ما حققته غرف دبي في عدد الرخص الجديدة زيادة تاريخية، التي ارتفعت بأكثر من 22% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف معاليه: «بدأنا نرى طفرة كبيرة في تأسيس الشركات الرقمية، مع طموح بأن يمثل الاقتصاد الرقمي أكثر من 20% من اقتصاد إمارة دبي في 2031».

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