2.32 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي– البيان)

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سجلت التصرفات العقارية، في دبي، أمس، أكثر من 2.32 مليار درهم عبر 774 صفقة. وتم تسجيل 631 مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم، منها 56 مبايعة لأراضٍ، و517 مبايعة لوحدات سكنية و49 مبايعة لمبانٍ.

وبلغت قيمة المبيعات على الخارطة 707.6 ملايين درهم تمت عبر 311 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.12 مليار درهم عبر 320 صفقة. وتصدر بيع شقة على المخطط في نخلة جميرا بـ 95.5 مليون درهم أهم الصفقات، فيما تم بيع قطعة أرض تجارية بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جبل علي 1 وبيعت أيضاً شقة سكنية جاهزة في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 32.7 مليون درهم. وسجلت الرهون 442 مليون درهم تمت عبر 126 معاملة، منها 44 رهناً لأراضٍ، و61 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمباني، أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في وادي الصفا 3 بقيمة 105 ملايين درهم وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 47.7 مليون درهم. (دبي ـ البيان)

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