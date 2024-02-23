«تكافل الإمارات» يقفز بالحد الأقصى في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.573 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.850 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و723.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.62 مليار درهم، أمس، موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي، و361.6 مليون درهم في سوق دبي، فيما تم تداول 514.45 مليون سهم عبر 23.8 ألف صفقة.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار» على أكثر من 30% من سيولة سوق دبي المالي في تداولات، أمس، بسيولة تجاوزت 108.7 ملايين درهم، بنسبة 30.1% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 361.6 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4200 نقطة، منخفضاً بـ0.61%. وقفز سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 0.594 درهم، ليقود ارتفاعات 13 سهماً بالسوق مرتفعاً 14.7%، فيما صعدت أسهم أمان 4%، و«الفردوس القابضة» 3.6%، و«سلامة» 2.5%، و«إعمار للتطوير» 0.65%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9315.45 نقطة، متراجعاً 0.78%. واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 205.2 ملايين درهم، تلاه «إي آند» جاذباً 198.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 105.7 ملايين درهم ليغلق عند 8.7 دراهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة «الشارقة للأسمنت» 10.2%، و«رابكو للاستثمار» 6.7%، و«أبوظبي لبناء السفن» 6.25%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 6%.

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