1.79 مليار درهم أرباح «دوبال القابضة» في 2023

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «دوبال القابضة»، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، والذي عقد برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، عن نتائجها المالية للعام 2023. وأشارت المجموعة، إلى تسجيلها عاماً جديداً من الأداء المتميز، محققةً صافي أرباح بلغ 1.79 مليار درهم.

حضر اجتماع الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة «دوبال القابضة»، بالإضافة إلى مدققي المجموعة وممثل عن المساهمين من مؤسسة دبي للاستثمار. وحققت «دوبال القابضة» أداءً قوياً خلال العام الماضي بفضل عمليات الاستحواذ الدولية ومشاريع التوسع، وكفاءة الأداء التشغيلي.

وقال معالي الطاير: «نعمل تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ومن خلال رؤيتها الاستشرافية السديدة للمستقبل، حيث قمنا بالإستثمارات المبكرة في صناعة الألمنيوم، وساهم هذا التوجه الاستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ودبي في أسواق الألمنيوم العالمية، وفي ظل الإنجازات والنجاحات التي حققناها في عام 2023، نسير قدماً في الاستثمارات العالمية في مجموعة من الصناعات لتوفير النمو والعوائد المالية طويلة الأجل لمساهمينا، ترتكز استثماراتنا أيضاً على الالتزام ببناء مستقبل أكثر استدامة وتدعم المبادرات الطموحة والمستدامة بما في ذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تهدف إلى جعل دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».

مشاريع

وخلال الاجتماع، اطلع معالي الطاير وأعضاء مجلس الإدارة، على التقدم المحرز في مختلف مشاريع المجموعة، بما في ذلك تركيزها على مشاريع سحب الألمنيوم في مراحله النهائية.

وفضلاً عن استحواذها على شركة (Thermalex) التي تتخذ من ألاباما في الولايات المتحدة مقراً لها، تواصل «دوبال القابضة» دراسة فرص أخرى، مثل مقاطع الألمنيوم الكبيرة والمكونات المشكلة بالآلات لقطاعات السيارات والصناعة والطاقة الجديدة مثل الهيدروجين، بالإضافة إلى بناء مصنع للألمنيوم المعاد تدويره من المواد المُشكلة بالبثق/ المقاطع لاستخدام الخردة الناجمة عن عمليات شركات المجموعة في إنتاج مقاطع ألمنيوم تلبي متطلبات العملاء على صعيد مبادرات خفض الكربون.

كما اطلع معالي الطاير على مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية والمتنوعة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي أثرت بشكل كبير في النتائج الإيجابية للشركة. وتشمل محفظة استثمارات «دوبال القابضة» حصة 50% في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحصة أقلية في شركة (Sinoway Carbon)، وهو مصنع لإنتاج فحم الكوك البترولي المكلس يقع في مقاطعة شاندونغ في الصين، وملكية كاملة لكل من شركة (OSE Industries LLC)، وهي شركة لسحب الألمنيوم ومقرها دبي، وشركة (Thermalex)، وهو مصنع لإنتاج أنابيب سحب الألمنيوم يقع في ولاية ألاباما الأمريكية.

كما اطلع معالي الطاير على الجهود التي تبذلها «دوبال القابضة» وشركاؤها لتحقيق تقدم كبير في بناء أكبر منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم، وذلك في ورسان في دبي.

وكان مشروع (First Fire) أو إنتاج الكهرباء من خلال حرق النفايات البلدية الصلبة، والوصول إلى القدرة التصميمية لحرق 5555 طناً من النفايات البلدية الصلبة في يوم واحد، من ضمن أبرز الإنجازات الكبرى خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يكتمل بناء المشروع بحلول يوليو المقبل، وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني المحدد.

ترسية عقود

بدوره، قال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: «حقق مصنع صحار تيتانيوم، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تساهم فيها «دوبال القابضة»، تقدماً جيداً خلال العام الماضي من خلال ترسية عقود للأعمال المدنية والهياكل الفولاذية والمحطات الفرعية ذات الجهد العالي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لبيع رماد التيتانيوم، واتفاقية لتوريد المواد الخام. ومن المتوقع تشغيل أول أفران الصهر بحلول مارس 2025، ما يمثل إنجازاً كبيراً في مسار نمو الشركة»

وأضاف:«ساهمت عملية الاستحواذ على مصنع (Thermalex) العام الماضي بشكل كبير في تعزيز أدائنا خلال العام، كما زاد توسيع مشروعنا في (OSE Industries) من قدرتنا على تلبية احتياجات عمليات السحب الدقيقة لمقاطع الألمنيوم لكل من قطاعات تبريد بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة والتهوية والتبريد لقطاع السيارات وغيرها للعملاء ضمن القطاع الصناعي، وتمكنا من زيادة حصتنا في (OSE Industries) للتركيز على عمليات الاستحواذ المحلية والدولية، ومساعدة الشركة على تحقيق هدفها في أن تصبح واحدة من ضمن أبرز شركتين عالمياً في هذا المجال».

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