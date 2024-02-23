«الفجيرة الوطني» يشارك في مؤتمر جلوبال تريد ريفيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني، مشاركته في مؤتمر جلوبال تريد ريفيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، أمس، والذي يجمع أكثر من 45 جهة عارضة.

وتأتي مشاركة بنك الفجيرة الوطني بالتزامن مع مجموعة من التغيرات الكبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، بدءاً من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مثل تعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع ومستويات التضخم، وصولاً إلى العديد من برامج التحول المميزة والتي ترسم آفاقاً إيجابية في المنطقة.

وتؤكد المشاركة في هذه الفعالية، التزام البنك بتحقيق الاستدامة في القطاع المصرفي، وتكريس إمكاناته للارتقاء بمشهد التجارة الإقليمي والعالمي انطلاقاً من دولة الإمارات.

ويغطي المؤتمر مجموعة من الآراء المهمة حول السوق، حيث يحظى بدعم كبير من المؤسسات المالية الرائدة، كما أنه يستعرض مجموعة من الرؤى الاستثنائية لأكثر من 95 متحدثاً خبيراً يمثلون مختلف الشركات التجارية في المنطقة.

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