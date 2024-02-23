وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تفتح باب الترشيح لجوائز «اصنع في الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إطلاق النسخة الثانية من جوائز «اصنع في الإمارات»، لتكريم فئات مختلفة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وكانت النسخة الأولى للجوائز قد أقيمت في عام 2023، خلال الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث احتفت هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين، ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي، الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية. وتنقسم الجوائز في عام 2024 إلى 10 فئات، تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسة، وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، وممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب.

ويُفتح باب الترشيح اعتباراً من اليوم، وسيتم التواصل مع المرشحين بين 22 أبريل و12 مايو. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفلٍ ضمن منتدى «اصنع في الإمارات» السنوي، الذي ستقام دورته الثالثة في الفترة من 27 إلى 28 مايو 2024 في أبوظبي، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية. وكان منتدى «اصنع في الإمارات»، قد تم إطلاقه في المنتدى عام 2022، كأحد ركائز مبادرة «اصنع في الإمارات»، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً.

وشهد المنتدى في دورته الثانية حضور أكثر من 5,000 من قادة القطاع الصناعي، وتم الإعلان عن فرص شراء إضافية بـ 10 مليارات درهم، ما يرفع القيمة الإجمالية لفرص الشراء المعلن عنها بالمنتدى إلى 120 مليار درهم، ما يجعل المنتدى أهم منصة صناعية في المنطقة، وذات مكانة دولية.

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تحرص الوزارة على الاحتفاء بالصناعيين والمبتكرين والمستثمرين والرياديين، الذين يعززون دور القطاع الصناعي بإنجازاتهم، بما في ذلك المواهب التي تحدِث تأثيراً ملموساً في قطاعاتها ومؤسساتها، كما توفر أيضاً منصة فريدة للشركات، لتسليط الضوء عليها أمام المستثمرين والمؤثرين الرئيسين في الصناعة محليا ودوليا».

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