«فيستا» تعزز وجودها في دبي والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت فيستا، مجموعة الطيران الخاص العالمية، الالتزام بمنطقة الشرق الأوسط من خلال استثمارها في توسيع وجودها الإقليمي، وشهدت الشركة زيادة خمسة أضعاف في عدد الموظفين في مكتب دبي مقارنة بعام 2019.

وأعلنت المجموعة تسجيل أداء متميز في منطقة الشرق الأوسط خلال السنة المالية 2023. ومن خلال الابتكار في الصناعة على مدى 20 عاماً من خلال الاستثمار المستمر في الأشخاص والتكنولوجيا والبنية التحتية، واصلت الشركة توسيع بصمتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين خدماتها وتحقيق عدد قياسي من الرحلات وساعات الطيران لأسطولها.

وفي عام 2023، شهدت فيستا نمواً قوياً في دول مجلس التعاون الخليجي، مع زيادة ملحوظة بنسبة 31 % في ساعات الطيران للأسطول وارتفاع بنسبة 33 % في عدد الرحلات. وظهرت دولة الإمارات كمنطقة نمو رئيسية، حيث شهدت زيادة بنسبة 25 % في ساعات الطيران للأسطول مقارنة بعام 2022، ما يعكس الطلب القوي على خدمات فيستا في البلاد.

وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 47 % في الساعات الإجمالية المباعة للبرنامج، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بخدمات فيستا المبنية على الاشتراك في المنطقة. وتصدرت الإمارات القائمة، حيث شكلت 55 % من الساعات الإجمالية المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع نمو ملحوظ بنسبة 70 % مقارنة بالعام السابق.

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