«دو» و«هواوي» تنجحان في اختبار نقل البيانات عبر الألياف الضوئية «800G»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة هواوي، عن إتمامهما بنجاح التجارب الميدانية لتنفيذ ونشر أحدث حلول نقل وإرسال البيانات عبر الألياف الضوئية «800G» عالية الأداء ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى العالم، ضمن النطاق الترددي Super C+L، وذلك بالاعتماد على منصة كيبلر لنقل البيانات بالألياف الضوئية من هواوي. وتتمثل أبرز نتائج الحل الجديد في إثراء خدمات العملاء عبر الشبكات المتنقلة عالية السرعة ذات النطاق العريض للمنازل بدعم من إمكانيات تقنية الجيل الخامس.

وقال حسن الشميلي مدير إدارة تنفيذي – تخطيط الشبكات في دو: «يسهم تعاوننا مع هواوي وجهودنا المشتركة لنشر واعتماد تقنية الألياف الضوئية 800G عالية الأداء في تمكيننا من توسيع نطاق الإمكانيات التي توفرها شبكتنا للألياف الضوئية، ما يمثل خطوة مهمة في إطار جهودنا لبناء شبكة ألياف متقدمة تدعم أهدافنا وتطلعاتنا للمستقبل وتعزز ريادتنا في مجال الابتكار التكنولوجي».

وسلطت الجهود المشتركة بين دو وهواوي الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تقنية شبكة الألياف الضوئية (800G) آلية الأداء على صعيد نقل وإرسال البيانات مع مدى يصل إلى 1400 كيلومتر ضمن النطاق الترددي Super C+L. ويوفر هذا الحل المتطور اتصالاً سلساً بين مراكز البيانات، ما يعزز الطاقة الاستيعابية لتلبية المتطلبات المتزايدة من جانب العملاء على حركة مرور البيانات. إضافة إلى ذلك، نجحت التجربة في التحقق من السعة الكاملة وقدرات توفير الطاقة التي تتميز بها منصة Kepler، وهي أول منصة لشبكة نقل وإرسال البيانات عبر الألياف الضوئية مخصصة لمراكز البيانات بالقطاع. ويمهد هذا الإنجاز الطريق نحو مستقبل اتصال أكثر تطوراً واستدامة. وقال فيكتور تشو، رئيس وحدة حلول النقل عبر الألياف الضوئية في هواوي: سنواصل في هواوي التزامنا بالاستثمار وتقديم المزيد من الابتكارات في مجال حلول الألياف الضوئية، بما يعزز جهود دو ومساعيها لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي بالإمارات.

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