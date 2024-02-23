«أدنوك للحفر» تضيف 13 حفاراً جديداً 2024

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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أكد يوسف سالم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «أدنوك للحفر» إضافة 13 حفاراً جديداً خلال العام الجاري بتكلفة تتراوح بين 750 مليون دولار و 950 مليون دولار.

وأوضح أنه بإضافة الحفارات الجديدة سيصل أسطول الشركة إلى 142 حفاراً تكفي متطلبات الشركة للوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2024. ومع 2025 سيكون هناك تركيز على الوفاء بمتطلبات العملاء خارج الإمارات. وأوضح – خلال إحاطة إعلامية نظمتها الشركة – أنه مع عدد 129 حفاراً العام الماضي يعد أسطول الحفر البري والبحري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن 48 حفاراً يجري استخدامها في خدمات حقول النفط.

وأضاف أن أدنوك للحفر انتهت من حفر أول بئر في المملكة الأردنية ضمن مرحلة الآبار الاستكشافية، مشيراً إلى أن اختيار أدنوك للحفر للعمل في الأردن يمثل انطلاقة للعمل خارج الدولة، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة للتوسع في العديد من الدول مثل سلطنة عمان والكويت والسعودية وباقي الأسواق الخليجية. وأوضح أن جميع الحفارات في الشركة تعمل بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن إبرام عقود حفر جديدة خارج الدولة يلزمه توفر حفارات جديدة أو حفارات انتهت من أعمالها في مناطق معينة. وقال: بالنسبة لأدنوك للحفر التوسع والنمو في أعمالنا داخل الإمارات له الأولوية خاصة مع وجود حجم كبير من العمليات، وبالتالي الوصول إلى معدلات ربحية مرتفعة.

وأكد أن عام 2023 شهد العديد من الإنجازات المالية القياسية، حيث ارتفعت إيراداتنا وصافي أرباحنا بنسبة 14% و29% على التوالي، مدفوعة بتوسيع أسطولنا التشغيلي ونمو عروض خدمات حقول النفط لدينا. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 358 مليون دولار، بشرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وإجمالي توزيع الأرباح لعام 2023 سيبلغ 717 مليون دولار بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بعام 2022، ومع المزيد من الأعمال نتوقع أن تكون نتائج عام 2024 أقوى.

وأضاف أن الشركة تركز في المرحلة المقبلة على جذب تكنولوجيا متقدمة للحفر غير التقليدي ما يساعد «أدنوك» على بلوغ الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، وذكر أن الشركة لديها عقود مع شركة أدنوك تمتد خلال السنوات الـ15 القادمة.

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