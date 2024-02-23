«مبادلة» تشتري حصة في «ترويست إنشورانس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، عن شراكة مع مستثمرين رئيسيين وشركات الأسهم الخاصة «ستون بوينت كابيتال»، و«كلايتون دوبيلير آند روس»، إلى جانب مستثمرين آخرين، لشراء الحصة المتبقية لشركة «ترويست فايننشال كوربوريشن» في شركة «ترويست إنشورانس هولدينغز» التابعة لشركة «ترويست».

وتعد شركة «ترويست إنشورانس هولدينغز»، التي يوجد مقرها في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، خامس أكبر وسيط تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير أكثر من 200 مكتب من خلال محفظة أعمالها التي تشمل تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التأمين.

ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب شراء مبادلة وشركة «ستون بوينت» ومستثمرون آخرون في عام 2023، حصة تبلغ 20% في «ترويست إنشورانس هولدينغز» مقابل 1.95 مليار دولار. وقد تم بموجب هذه الصفقة تقييم «ترويست إنشورانس هولدينغز» بمبلغ 15.5 مليار دولار.

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