67.222 شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي بنمو 20 %

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت غرف دبي، والغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها خلال العام 2023، والتي تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تركز على تعزيز بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى الإمارة، ومساعدة الشركات الأعضاء على التوسع الخارجي، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

وخلال اللقاء الإعلامي السنوي، كشفت غرف دبي عن انضمام 67.222 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 20%، وهي أعلى نسبة للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، في حين بلغ إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية الغرفة 217.788 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8%. وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 284.5 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3%. ونجحت غرفة دبي العالمية، في استقطاب 138 شركة متنوعة، منها 34 شركة متعددة الجنسيات، بنسبة نمو سنوية بلغت 580%، و104 شركات صغيرة ومتوسطة، بنسبة نمو سنوية بلغت 550%. وبلغ عدد شركات دبي التي دعمت الغرفة توسعها الخارجي 77 شركة، بنسبة نمو قياسية بلغت 756%، في حين ارتفع إجمالي عدد المكاتب الخارجية التي تديرها الغرفة إلى 31 مكتباً مع افتتاح 16 مكتباً خارجياً جديداً خلال العام 2023 لوحده.

وواصلت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، جهودها لتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي بالإمارة مع استقطابها 9 شركات رقمية متعددة الجنسيات، وجذبها 549 شركة ناشئة متخصصة بالتقنيات المتقدمة إلى الإمارة، بنسبة نمو سنوية بلغت 916%، بالإضافة إلى استضافتها معرض «إكسباند نورث ستار»، وإطلاقها منصة دعم وجذب الشركات، وإشرافها على مبادرة «طبّق في دبي»، وإصدارها 6 تقارير ودراسات حول الاقتصاد الرقمي في الإمارة.

وشهد اللقاء جلسة إعلامية تفاعلية أجاب فيها معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على أسئلة الحضور من الإعلاميين.

تحفيز بيئة الأعمال

وأصدرت غرفة تجارة دبي 735.155 شهادة منشأ في عام 2023، فيما ارتفع عدد الأعضاء المصدرين إلى 13.688 بزيادة سنوية بلغت 9.1%. وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة 5.492 دفتر إدخال مؤقت لسلع وبضائع بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، ما يشكل نمواً كبيراً في القيمة بنسبة سنوية بلغت 47%.

وأعلنت الغرفة، تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة خلال العام الماضي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال، حيث تم عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، كما راجع قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال 111 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 53%. واستقبلت غرفة تجارة دبي، 141 قضية وساطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49.6 مليون درهم، وتمت تسوية 75% منها بنجاح.

وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير: «تميز العام 2023 بتحقيق غرف دبي إنجازات نوعية، حيث عززنا التزامنا الراسخ بمساعدة أعضائنا، وخدمة مصالحهم، وما النمو القياسي في عدد الأعضاء الجدد إلا دليل على نجاحنا في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، دعم القطاع الخاص أولوية لغرف دبي، وحريصون على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالارتقاء بمسيرة التنمية المستدامة، وتطبيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

استقطاب شركات

ونظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، 10 ورش متخصصة بالقطاعات الاقتصادية الرقمية المتنوعة للتعرف على تحديات القطاع الخاص، في حين عقدت ورشتين جمعت الجهات الحكومية لتعريفها بالتحديات والحلول المناسبة، كما نظمت الغرفة 24 جولة مختلفة تضمنت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية.

واستضافت الغرفة، معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة والذي انعقد على مدار أربعة أيام من أكتوبر الماضي، إذ شهد المعرض حضور 33.060 مشاركاً، و855 مستثمراً يديرون أصولاً بقيمة تتجاوز تريليون دولار، واستقطب المعرض 1.604 شركة ناشئة من 91 دولة، بما فيها أكثر من 400 شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشارك في المعرض 52 شركة مليارية تبلغ قيمتها مجتمعة 663 مليار دولار.

وشهد العام الماضي، إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «طبِّق في دبي»، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والهادفة إلى تأهيل وتدريب 1.000 إماراتي لطرح أساليب عمل جديدة، وابتكار تطبيقات نوعية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى 3 أضعاف بحلول العام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.

كما أطلقت الغرفة منصة «دعم وجذب الشركات»، بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة.

دعم نمو

وأكد معالي عمر العلماء، أهمية دور التكنولوجيا الرقمية في توفير الإمكانات وبناء الفرص لدفع عجلة النمو، من خلال تصميم برامج ومبادرات تطور البنية التحتية الرقمية، وبناء مستقبل دبي الرقمي من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، بما يمكن دبي من الوصول إلى مصاف أفضل النماذج الاقتصادية المستقبلية في العالم.

وقال معاليه، إن رؤى حكومة دولة الإمارات ترتكز على استشراف مستقبل قطاع التكنولوجيا وتبني الاستباقية وبناء الجاهزية وتعزيز المرونة في مواجهة تحدياته، من خلال تمكين المواهب الوطنية والشباب المتميزين بالمهارات الرقمية اللازمة لتعزيز الابتكار وصناعة الجيل القادم من قادة التكنولوجيا والمجالات الرقمية.

استقطاب استثمارات

وقطعت غرفة دبي شوطاً كبيراً مع افتتاح غرفة دبي العالمية لـ 16 مكتباً خارجياً جديداً في العام الماضي لتحقيق أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى تأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري بحلول العام 2030، وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 3.762 اجتماعاً مع مستثمرين يرغبون بالتوسع في سوق الإمارة. وقادت الغرفة 116 بعثة تجارية خارجية للترويج لدبي واستقطاب الاستثمارات بزيادة سنوية بلغت 190%، قامت خلالها البعثات بزيارة 68 مدينة في 44 دولة بزيادة 113% في عدد المدن مقارنة بالعام 2022. كما استضافت الغرفة 237 وفداً زائراً ضم 600 مشارك. بدوره، قال سلطان أحمد بن سليم: «يبرز دورنا الحيوي في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث نركز من خلال شبكة متكاملة من المكاتب الخارجية على استقطاب الاستثمارات ودعم التوسع الخارجي لشركات دبي، والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للمستثمرين، ونعتبر ما حققناه العام الماضي خطوة متقدمة ترسخ مكانة دبي وسمعتها كوجهة حاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة».

تطوير برامج

وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو من العام الماضي، حيث أجرى المركز 40 زيارة للشركات العائلية، وقام بتطوير وإطلاق ثلاثة برامج تعليمية لأفراد الشركات العائلية والمستشارين أبرزها برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، في حين شارك 27 مستشاراً في برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين.

وضمن سلسلة الحوكمة، اختتم المركز ست جلسات شارك فيها 234 ممثلاً عن الشركات العائلية، في حين شارك 86 من قادة وممثلي الشركات العائلية في البرامج التدريبية والتعليمية المتنوعة التي أطلقها المركز.

تحقيق مستهدفات

وقال محمد علي راشد لوتاه: «حققنا العديد من مستهدفات استراتيجيتنا برغم المتغيرات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حريصون على توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على مصالح أعضائنا والقطاع الخاص، نحن مستمرون هذا العام بالتنسيق مع جميع شركائنا في العمل على دعم مجتمع الأعمال عبر مبادرات وبرامج وخدمات استثنائية».

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