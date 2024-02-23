تونس تتطلع لزيادة صادراتها من زيت الزيتون عبر حضور قوي في «جلفود»

المصدر: دبي - البيان

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تتطلع تونس لزيادة صادراتها من زيت الزيتون وكسب أسواق عالمية جديدة، من خلال مشاركتها القوية في النسخة 29 للمعرض الدولي للصناعات الغذائية «جلفود 2024».

وتشارك تونس في النسخة الجديدة من المعرض بـ 11 شركة رائدة في مجال تصدير زيت الزيتون المعلب تحت إشراف المركز الفني للتعبئة والتغليف بوزارة الصناعة التونسية. وبلغت صادرات تونس من زيت الزيتون، الذي يعرف بـ«الذهب الأخضر» العام الماضي 1.22 مليار دولار مقارنة بـ 800 مليون دولار العام الماضي، كما حققت صادرات زيت الزيتون مساهمة ضمن سلة الصادرات الغذائية بلغت 52.1 % خلال 2023، مقابل 41.5 % قبل عام.

وتشير أرقام المجلس الدولي لزيت الزيتون (IOOC)، إلى أن واردات زيت الزيتون التونسي بلغت خلال 2022/ 2023 في الأسواق الدولية الرئيسية السبعة 463 386 طنا بزيادة 3.9%، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي. وتحتل تونس مكانة بين أكبر المصدرين بنسبة 18.2%. وقال عبد الكريم الحمداوي، المدير العام للبرنامج الترويجي لزيت الزيتون التونسي المعلب: «تهدف مشاركة تونس في معرض «جلفود 2024»، لدعم صادرات زيت الزيتون التونسي المعلب نحو أسواق الخليج العربي، والتي تعتبر من الأسواق الواعدة لتصدير زيت الزيتون التونسي إضافة إلى أسواق أمريكا وكندا والهند والاتحاد الأوروبي». وتملك تونس أكثر من 100 مليون شجرة زيتون، حوالي 75 % منها منتجة، وتنشط فيها ما يقرب عن 1750 معصرة، و15 وحدة تكرير، و14 وحدة لاستخراج زيت الثفل، إلى جانب 35 وحدة معالجة وتعبئة.

وتسعى تونس لزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة، حيث قامت الجهات المعنية بتنفيذ مخطط لغرس نحو 10 ملايين غرسة زيتون جديدة بنهاية 2020، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.

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