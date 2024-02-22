«نخيل» تبيع وحدات المرحلتين الأوليين بـ«باي فيلاز» خلال ساعات في جزر دبي

المصدر: دبي ـ مصطفى درويش

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نجحت شركة نخيل في بيع جميع المنازل المعروضة في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «باي فيلاز» في غضون ساعات.

وبشكل إجمالي، سيضم المشروع في جزر دبي أكثر من 500 منزل، يأتي ذلك في ظل ما تشهده دبي من طلب قوي على العقارات خلال العامين الماضيين، مدعومة بتدفق الناس من جميع أنحاء العالم.

واصطف مئات المشترين للحصول على فرصة لشراء منازل فاخرة على الواجهة البحرية، في أحدث مظاهر الإقبال الشديد على عقارات دبي، التي تمتلك أحد أهم أسواق العقارات في العالم، حسب بلومبرغ.

وأطلقت شركة «نخيل» مشروع «باي فيلاز» السكني والحصري على الجزيرة «بي» ضمن «جزر دبي»، وجهة المعيشة الفاخرة والترفيه والسياحة على الواجهة البحرية في دبي. ويتألف المشروع الجديد من فلل الواجهة البحرية، وفلل الحديقة، والمساكن شبه المستقلة، إضافة إلى منازل تاون هاوس تقع جميعها ضمن مجتمع مستقل غني بالمساحات الطبيعية الخضراء.

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